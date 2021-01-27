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COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2.3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor

COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2.3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor GAVI Üst Yöneticisi Dr. Seth Berkley, COVAX kapsamında yıl sonuna kadar 1.8 milyar dozu düşük gelirli ülkeler olmak üzere dünya genelinde 2.3 milyar doz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı dağıtmayı planladıklarını söyledi

COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2.3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor - Haberler
Aşı açıklaması! 2021 sonuna kadar...
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AA

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) Üst Yöneticisi Dr. Seth Berkley, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) düzenlediği basın toplantında, Covid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılmasını hedefleyen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimine ilişkin açıklamalar yaptı.

ABD'nin de COVAX'a katılacağını açıklamasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Berkley, şimdiye kadar 190 ülkenin COVAX üyesi olduğunu anımsattı.

Berkley, 2021 sonuna kadar COVAX kapsamında 2,3 milyar doz Covid-19 aşısı dağıtmayı planladıklarını belirterek, "Bunların 700 milyon dozu Afrika ülkelerine olmak üzere 1,8 milyar dozu düşük gelirli ülkelerin hükümetlerine hiçbir ücret ödemen sunulabilecek." dedi.

Dünyadaki düşük gelirli tüm ülkelerde başta sağlık çalışanları ve en savunmasız durumdaki risk gruplarının yüzde 20'sini aşılamayı planladıklarını vurgulayan Berkley, bu hedefe emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Berkley, COVAX vasıtasıyla aşıların temin edilmesi ve teslimatlarının desteklenmesi için gereken en az 8 milyar dolarlık fonun 6 milyar dolarını tedarik ettiklerini sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamalarda, COVAX kapsamında yıl sonuna kadar dünya genelinde 2 milyar doz Covid-19 aşısı dağıtılması hedeflendiği bildirilmişti.

DSÖ'DEN AŞI MİLLİYETÇİLİĞİ UYARISI

Öte yandan, DSÖ'nün 148. Yönetim Kurulu toplantısının kapanışında konuşan Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "aşı milliyetçiliği" konusundaki uyarılarını sürdürdü.

Ghebreyesus, "Şu an dünyanın az gelişmiş ülkeleri (aşıları) izliyor ve beklerken, zengin ülkelerde aşılamalar devam ediyor. Her geçen gün dünyanın zenginleri ve yoksulları arasındaki uçurum daha da büyüyor." ifadesini kullandı.

DSÖ, GAVI ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunca (CEPI) yürütülen ortak girişimle Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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