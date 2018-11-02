Coventry City - Accrington Stanley maç önü

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Coventry City, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Accrington Stanley takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Coventry City 27 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Accrington Stanley 27 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Coventry City, son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Accrington Stanley, geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 316 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Coventry City kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Accrington Stanley sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Coventry City önceki hafta Morecambe mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Accrington Stanley, Swindon Town karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Coventry City, 7 gol attı ve 6 gol yedi.

Accrington Stanley, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Accrington Stanley 10 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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