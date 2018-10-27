Coventry City - Doncaster Rovers rakamlar

İngiltere 1.Lig maçında Coventry City ile Doncaster Rovers, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Coventry City 24 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Doncaster Rovers 25 puanda ve 7. sırada. Coventry City son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Doncaster Rovers, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 308. İddaa'da Coventry City kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Doncaster Rovers kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Coventry City son hafta oynanan Oldham Athletic maçında 0-2 kazandı.

Doncaster Rovers ise Burton Albion karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Coventry City, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 5 gol yedi.

Doncaster Rovers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Doncaster Rovers, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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