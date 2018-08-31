Coventry City - Rochdale rakamlar

Coventry City ve Rochdale, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Coventry City 5 puanla 16. sırada, Rochdale 4 puanla 19. sırada bulunuyor. Coventry City son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Rochdale son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 378 kodlu maçı oynayanlar; Coventry City galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Rochdale galibiyet oranı 2.70. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Coventry City son hafta oynanan Bolton Wanderers maçında 2-2 berabere kaldı.

Rochdale ise Walsall karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Coventry City, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Rochdale, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rochdale 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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