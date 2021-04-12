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Habertürk Tv ekranlarında 6. sezonu yayınlanan Hayat Yeniden Sıra Dışı Vakalar programı bu kez Türkiye’de Covid-19’a yakalanan ilk hekimlerden biri olan Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu’nun yaşam mücadelesini ekrana taşıdı. Tecrübeli Göğüs Cerrahı tam iki kez virüse yakalanıp ölümden döndüğü o zorlu anları onu iyileştiren meslektaşlarıyla birlikte anlattı.

“BİR GÜN COVID-19’A YAKALANACAĞIMI BİLİYORDUM”

Türkiye’de 11 Mart günü ilk vakanın görülmesinin ardından hastalarını canla başla iyileştirmeye çalışan Tutluoğlu, 16 Mart günü virüse yakalanmasını “Bir gün bu hastalığa yakalanabileceğimi biliyordum ama bu kadar kısa sürede beklemiyordum” diye anlattı.

Toplantıdan eve döndüğü sırada halsizlik ve ateş semptomları gösterdiğini anlatan Tutluoğlu; eşine Covid’e yakalandığını, muhtemelen hastanede yatacağını söyleyerek kendini odada karantina altına aldığını dile getirdi. Ertesi gün çalıştığı hastaneye giden Tutluoğlu, çekilen tomografiyi incelediğinde akciğerinde Covid enfeksiyonuyla uyumlu olabilecek ufak bir tutulum alanı gördüğünü söyleyerek hastane sürecinin başladığını ifade etti.

“EN BÜYÜK KORKUM BABAMIN COVID’E YAKALANMASIYDI”

Pandemi süreci başladığında yurtdışında olan kızı Duygu Tutluoğlu, en büyük korkusunun babasının virüse yakalanması olduğunu izleyenlerle paylaştı. Göğüs Cerrahı olarak hastalarını iyileştirmek için mücadele eden babasının hastalığa yakalanma şansının bu sebeple yüksek olduğunu söyledi. Babasının hastaneye yatacağını telefon görüşmesi sırasında kendisinden öğrenen kızı, ilk başlarda babasının sesini duyduğu için rahat olduğunu ama içindeki korkunun hiç geçmediğini dile getirdi.

“DÜNYAYA SİS PERDESİNİN ARKASINDAN BAKIYORSUNUZ”

Covid’e yakalandıktan sonra aşırı derecede halsizlik yaşadığını anlatan Tutluoğlu, adeta hayattan koptuğunu bir sis perdesi ardından dünyaya baktığını söyledi. Halsizlik dışında; özellikle geceleri korkunç bir titreme yaşadığını, ateşinin zaman zaman 37,5 dereceye çıktığını, ağzındaki kuruluk nedeniyle sabaha kadar yudum yudum su içme ihtiyacı hissettiğini de sözlerine ekledi.

“SEVDİĞİMİZ BİR HOCAMIZI TEDAVİ ETTİĞİMİZ İÇİN GERGİNDİK”

Hocasının hastanedeki 9. gününde nefes darlığı şikayetinin baş göstermesiyle oksijen değerlerinde düşüş yaşadığını ve yapılan müdahalelere rağmen kontrol altına alamadıklarını ifade eden Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Bülent Güçyetmez, yoğun bakıma alınma sürecini anlattı.

Hasta bir hekimi tedavi etmenin farklı bir yaklaşım gerektirdiğini anlatan Güçyetmez, Bülent Hoca’nın gözünü açar açmaz tedavisiyle ilgili fikrini dile getirdiğini söyledi.

Pandemi sürecinin başlangıcında hastalığın seyrinin tam anlamıyla bilinmemesi ve hastalarından birinin çok sevdikleri hocası olması nedeniyle hastane genelindeki sağlık çalışanlarının gergin olduğunu ifade etti.

Bülent Hoca’nın yoğun bakımdaki klinik tablosunun kötüye gitmesi nedeniyle entübasyon sürecinin başladığını dile getiren Güçyetmez, mekanik destek vermek zorunda kaldıklarını anlattı. Covid hastalarının solunum desteğine hemen cevap vermediğini dile getiren Güçyetmez, genelde hastaların 12 gün sonra solunum cihazından ayrıldığını açıkladı. 5 kere plazmaferez, 2 kere de kök hücre uygulaması yapıldığını, 12 gün sonra extübe olduğunu ve kas güçsüzlüğü yaşamasıyla mücadele etmek için 6 gün daha yoğun bakımda müşahede altında tutulduğunu sözlerine ekledi.

30 GÜN SONRA ALKIŞLARLA VE ÇİÇEKLERLE TABURCU OLDU

30 gün boyunca tedavisi süren Tutluoğlu, alkışlarla ve çiçeklerle taburcu olduğu günü; “Yoğun bakım süreci yaşayıp sonrasında yürüyerek hastaneden çıkıyor mesajı veriyorsunuz. Çok ağır bir süreç; ölümden dönmüşsünüz ve yürüyerek hastaneden çıkıyorsunuz. Bu güzel bir şey olsa da o tabloyu bozmaktan çok korktum. Bir ayı aşkın süre sonra evime kavuşacağım için çok mutluydum” sözleriyle anlattı.

COVID’İ ATLATTIKTAN 9 AY SONRA YENİDEN YAKALANDI

Tedavi sürecinin ardından 15 gün ev istirahatı yapan Tutluoğlu, doktor önlüğüne kavuştuktan tam 9 ay sonra tekrar Covid-19’a yakalandığını açıkladı.

Gün içerisinde online bir toplantıya katıldığını ve hasta baktığını söyleyen Tutluoğlu, gün sonunda kendini çok yorgun hissettiğini; ses kısıklığı, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı şikayetlerinin başladığını söyledi. Hafta sonunu bu şikayetlerle geçiren hekim, hafta başında Covid-19 testi yaptırdığını ve ertesi gün testin pozitif olduğunu öğrendiğini dile getirdi. Vücudu antikor ürettiği için bu kez hastalığı hafif atlatacağını düşündüğünü ama sanılanın aksine hastalığı ağır geçirince bir hafta hastanede yattığını anlattı. 2. kez Covid’e yakalanmasına “doğal aşılama oldu” diyen Tutluoğlu, dünyada aşıların yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte bu işin üstesinden gelineceğini düşündüğünü söyledi.