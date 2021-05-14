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Covid-19'a karşı ultraviyole ışıkla hava temizleme cihazı üretildi

Diyarbakır'da havalandırma sistemleri üreten bir firma, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı ultraviyole ışıkla hava temizleme cihazı geliştirdi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği havalandırma sistemleriyle kent ekonomisine katma değer sağlayan firma, dünya genelinde etkili olan salgınla mücadeleye destek olmak, sosyal ve ekonomik hayatın en kısa sürede normale dönmesine katkı sağlamak amacıyla da bir hava temizleme cihazı üretti

Covid-19'a karşı ultraviyole ışıkla hava temizleme cihazı üretildi - Haberler
Covid-19'a karşı ultraviyole ışıkla hava temizleme cihazı üretildi
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Yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı ultraviyole ışıkla hava temizleme cihazı geliştirildi. Cihaz, içinde bulunan fan, filtre ve UVC ampuller aracılığıyla sürekli sirkülasyon yaparak havayı sterilize ediyor. Üretilen prototip, 2x36 Watt UVC ampul kullanarak saatte 6 bin metreküp havayı steril hale getirebiliyor. Bu da yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki 400 metrekarelik bir alanı saatte 5 defa hava değişimiyle steril hale getiriyor. UV ışınlarını kullanarak dakikalar içinde havadaki virüsü filtre edip ortama yüzde 99,9 temiz hava verilmesini sağlayan cihaz, kapalı ortamda 16 çeşit bakteri ve virüse karşı etkili oluyor.

İnsanların toplu halde bulundukları okul, hastane, banka, kamu kurumları, fabrika gibi kapalı ortamlarda kullanıma uygun şekilde tasarlanan cihaz, kentteki bazı okullarda ücretsiz olarak kullanılacak.Üretici firma, cihazın ihraç edilebilmesi için yurt dışında tanıtım çalışmaları yürütüyor.

"YÜZDE 90 YERLİ ÜRETİM"

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Bozokalfa, Diyarbakır'da yaklaşık 40 yıldır ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri üreterek Türkiye'ye ve dünyaya pazarladıklarını söyledi.

Bozokalfa, salgın sürecinde ne yapabileceklerini düşündüklerini belirterek, "UV ışınlarıyla ilgili yurt dışında çalışmalar vardı. 'Bunu kendi sistemimizde uygulayabilir miyiz, nasıl sonuçlar alırız?' diye araştırma yaptık. UV ışınlarını mevcut sisteme entegre ettik" dedi.

Geliştirilen cihazda UV ışınları ve filtrasyon sistemini birlikte kullanarak başarılı bir sonuç aldıklarını anlatan Bozokalfa, UV ışınları sayesinde koronavirüs dahil 16 çeşit virüs ve bakteri ile mücadele edildiğini kaydetti.

Bozokalfa, sistemin yurt içinde uygulamasına başladıklarını, yurt dışına yönelik üretim için de siparişlerin geldiğini belirterek, "Yüzde 90 yerli üretim yapıyoruz. Cihaz, hava sirkülasyonu yaparken bakteri ve mikropları öldürmekte, yayılmasını engellemekte. Böyle bir sistem toplu alanlarda çalışırsa virüsün yayılma hızını büyük oranda engelleyecektir" ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadeleye katkı sağlamak için Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler yaptıklarını bildiren Bozokalfa, Diyarbakır'daki bazı okullarda sistemi ücretsiz uygulayacaklarını söyledi.

"16 ÇEŞİT BAKTERİ VE VİRÜSÜN YÜZDE 99.9'UNU TEMİZLİYOR"

Firmada proje geliştirme sorumlusu olarak çalışan Makina Mühendisi Evin Çiftçi, ortamdaki virüs oranını azaltmak için kendi klima santralleriyle uyumlu bir sistem geliştirme arayışında olduklarını belirtti.

Hazırladıkları santrallerin içine UV cihazını entegre ettiklerini anlatan Çiftçi, "Dışarıdan gelen kirli hava temizleniyor ve ortama aktarılmadan HEPA filtreden geçiyor. Böylelikle ortamdaki koronavirüs gibi 16 çeşit bakteri ve virüsü yüzde 99.9 temizliyor. Sistemimiz kapalı devre olması ve mekanın dışında bulunması nedeniyle insan sağlığı için risk teşkil etmiyor" diye konuştu.

Çiftçi, alana ve insan yoğunluğuna göre projelendirme yaptıklarını belirterek, cihazın insan sirkülasyonu yoğun alanlara hitap ettiğini, salgınla mücadele önemli bir yere sahip olacağını düşündüklerini dile getirdi.

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