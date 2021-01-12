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HaberlerSağlıkCovid-19 ağızda çeşitli yaralara neden oluyor - Haberler
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Covid-19 ağızda çeşitli yaralara neden oluyor

Eskişehir ve Ankara'da görevli Kulak Burun Boğaz uzmanlarından oluşan 3 kişilik ekibin yaptığı araştırmada, yeni tip koronavirüse yol açan viral enfeksiyonun, dil, yanak ve damakta yaralar oluşturduğu belirlendi

Covid-19 ağızda çeşitli yaralara neden oluyor - Haberler
Covid-19 ağızda çeşitli yaraların da nedeni!
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DHA

Covid-19'un ağız ve burun yoluyla bulaşmasından yola çıkan Eskişehir Şehir Hastanesinden Doç. Dr. Vural Fidan, Yunus Emre Devlet Hastanesinden Dr. Handan Koyuncu ile Ankara'daki bir özel hastanede görevli Uzm. Dr. Yaşar Okan Akın tarafından çalışma başlatıldı.

"Covid-19 Pozitif Hastalarda Ağız Lezyonu" adlı çalışma, yaş ortalaması 49 olan 49'u erkek, 25'i kadın 74 koronavirüs hastası üzerinde yürütüldü.

Bu kişilerden 23'ünün dillerinde, 20'sinin yanaklarında, 11'inin diş etlerinde, 4'ünün ise damaklarında "aft, eritem ve liken" gibi yaralara rastlandı. Diğer 16 hastada ise ağız lezyonu görülmedi.

Araştırmanın sonuçları, uluslararası A sınıfı hakemli Amerikan "Otolarengoloji (American Journal of Otolaryngology)" dergisinde yayımlandı.

"HASTALIĞIN AĞIZDA BİR İZ BIRAKABİLECEĞİNDEN YOLA ÇIKTIK"

Çalışmanın yürütücüsü Doç. Dr. Vural Fidan, Covid-19 virüsünün ağız ve burun bölgesinden vücuda girdiğini anımsatarak, branşları gereği kulak, burun ve boğaz bölgesine yoğunlaştıkları bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Covid-19'un hem taşıyıcı hem de enfekte grupta erken dönemde tanınması ve buna yönelik tedaviye başlanmasının önemine değinen Fidan, şöyle devam etti: "Covid-19 viral bir hastalık. Viral hastalıkların birçoğunda olduğu gibi bu hastalığın da giriş bölgesi olan ağızda bir iz bırakabileceğinden yola çıktık. Kan ve sürüntü değerlerinde mutlaka Kovid-19 pozitif teşhisi konulan 70'den fazla hastayı değerlendirdiğimiz bu çalışmada, söz konusu kişilerin yarısından fazlasında ağız bölgesinde lezyonların bulunduğunu görüntüledik. Hastaların ağız bölgesinde 'aft' ve 'liken' dediğimiz farklı bulgular vardı. Bunların neticesinde hastaların asemptomatik yani farklı herhangi bir bulgusu olmadan da bu hastalıkla ilintisi olabileceğini gösterdik."

Fidan, önceki farklı yayınlarda hastaların sadece koku ya da tat almama gibi problemlerinin sonucu Covid-19 pozitif teşhisi konulduğunu gördüklerini dile getirerek, Covid-19 ile ilgili bilgilerinin henüz yeni olduğunu aktardı.

Ağız lezyonlarına ilişkin de Covid-19 hastalığından şüphelenilmesi gereken vakalar olduğunu vurgulayan Fidan, şunları kaydetti: "Covid-19 pozitif teşhisi konulmasına neden olan yaraların, ağız içinde özellikle yanak, damak ve dil bölgesinde daha fazla olduğunu gördük. Çalışmamızdaki Covid-19 hastalarının yüzde 78'inde oral lezyona rastlandığını tespit ettik. Beyazımsı, kısmen kenarlarında kırmızımsı röfleler oluşturan yaralar şeklinde gözlemledik. Bu yaraları görmek Covid-19 teşhisini yüzde 100 koydurmuyor ama şüphelenmemiz gerekiyor. Bu yaraların, Kulak Burun Boğaz Kliniği hekimleri tarafından değerlendirilerek uygun görülen kişilerde Covid-19 testlerinin yapılması ve ayrıca tanıya gidilmesi gerekiyor."

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