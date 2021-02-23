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HaberlerSağlıkCovid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi - Haberler
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Covid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi

Yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmış hamile kadınların ürettiği antikorun plasenta yoluyla bebeğe geçebileceği ortaya konuldu

Covid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi - Haberler
Covid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi
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AA

Science Daily sitesinin haberine göre, Weill Cornell Tıp Bilimleri Enstitüsünden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, New York’ta Covid-19 hastalarının yoğun olarak görüldüğü hastanelerin birinde doğum yapan 88 kadına ait kan örnekleri incelendi.

Araştırmada, doğan bebeklerin yüzde 78’inin göbek kordonundan alınan kan örneklerinde antikor tespit edildi.

Çalışmaya katılan kadınlarda, daha önce Covid-19 ile enfekte olduklarını gösteren antikorlara rastlandığı ve bunların yüzde 58’inin asemptomatik olduğu bildirildi.

ANTİKOR ANNEDEN PLASENTA YOLUYLA TRANSFER EDİLDİ

Uzmanlar, Covid-19 testi sonucunda bebeklerde aktif virüsün bulunmadığına, antikorun anneden plasenta yoluyla transfer edildiğine işaret etti.

Çalışmada, Covid-19 ile semptomatik enfeksiyonu olan annelerin, asemptomatik olanlara göre daha yüksek antikor seviyelerine sahip olduğu kaydedildi.

Araştırmanın ayrıntıları, "Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum (American Journal of Obstetrics and Gynecology) dergisinde yayımlandı.

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