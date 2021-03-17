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HaberlerSağlık'Covid-19'da, mevsimsel girip mutasyonlarına olumlu kayışlar başladı' - Haberler
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'Covid-19'da, mevsimsel girip mutasyonlarına olumlu kayışlar başladı'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Koronavirüste aslında, mevsimsel girip mutasyonlarına doğru olumlu yönde kayışlar başladı. Bu bizim için çok önemli, umut verici bir veri. Yoğun bakım, oksijen ihtiyaçları çok az olmaya başladı, demek ki virüs artık akciğeri çok etkilememeye başladı. 'Olumlu mutasyonlarla virüs etkisini biraz kaybetti' diye yorumlar yapabiliriz" dedi

'Covid-19'da, mevsimsel girip mutasyonlarına olumlu kayışlar başladı' - Haberler
Doç. Dr. Savaşçı'dan umut veren açıklama
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DHA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Türkiye'de artan koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doç. Dr. Savaşçı, Özellikle Karadeniz bölgesinde alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çekerek, bunda mutasyonların da etkisinin olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, "Mutasyon biraz daha vaka sayılarını artırmış olabilir. Çok sevindirici olay; ağır vaka sayılarımız artmış değil. Ağır vaka sayılarımız artmadığı için klinik ve yoğun bakım sayılarımızda çok ciddi artış mevzubahis değil. Yoğun nüfusun olduğu yerler ve özellikle yaşlı popülasyonda artan vaka sayıları ile birlikte hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyaçlarımız önümüzdeki ay biraz artabilir. Buna yönelik gerekli tedbirler alınacaktır; ama şu an çok korkutucu boyutta değiliz" dedi.

'TÜRKİYE'YE HAS ÇEŞİTLİ MUTASYONLAR DA OLABİLİR'

Doç. Dr. Savaşçı, Türkiye'ye has çeşitli mutasyonların da olabileceğini belirterek, "Her alınan PCR örneğine mutasyon çalışılmıyor, özellikle virüs yükü yüksek, hastalık belirtileri varsa bunlarda mutasyon çalışılıyor. İngiltere mutasyonunun geçen aylardaki hastalıklarla farkı yok. Brezilya ve Güney Afrika mutasyonu şu an takibimiz altında. Hastalarımızın da kliniği ilk koronavirüsten farklı olarak seyretmiyor, bunlar sevindirici yönleri. Şu ana kadar mutasyonların bize kliniğe ağır hasta olarak yansıması olmadı, bu sevindirici. Türkiye'ye has çeşitli mutasyonlar da olabilir. Ülkemize has mutasyonları da belki önümüzdeki aylarda tespit etmiş olacağız, ismine 'Anadolu mutasyonu', 'Türkiye mutasyonu' diyebileceğiz" ifadesini kullandı.

'ARTIK VİRÜS İNSANLARLA UYUMLU YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR'

Doç. Dr. Savaşçı, olumlu mutasyonların yaşandığına dikkat çekerek, "Bu dönemden sonraki genel mutasyon gidişatına baktığımızda, biraz da olumlu mutasyonlar, hastalığı artık mevsimsel grip boyutuna getirecek yönde eğilim olduğunu tespit ediyoruz açıkçası. Çünkü hastaların klinikleri çok ağır değil, daha az belirti, hiç belirti vermeden daha hafif ayakta atlatacak şekilde seyrediyor. Yoğun bakımlarda çok hastalarımız yok. Demek ki artık virüs insanlarla uyumlu yaşamaya çalışıyor; çünkü zarar verdikçe o da yaşayamıyordu. Virüs hayatta kalmaya çalışıyor, yaşadığı canlı ölürse o da ölmüş oluyor. Bu genel kuraldır, çok zarar vermemeye başlıyor, bunlar olumlu mutasyonlar dediğimiz etkiler" dedi.

'MEVSİMSEL GİRİP MUTASYONLARINA OLUMLU KAYIŞLAR BAŞLADI'

Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüste mevsimsel gribe doğru yönelim olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bizim gözlemlediğimiz şu; mutasyonların kişilerin hastalığına ağırlık etkileri yok. Böyle olumlu değişimler de olabilir. Normalde her yıl grip oluruz ve her yıl mutasyona uğrar. Bizi yatağa yapıştırır; ama sonuçta ölümcül etkileri olmayabilir. Koronavirüste aslında, mevsimsel girip mutasyonlarına doğru olumlu yönde kayışlar başladı. Bu bizim için çok önemli bir veri, umut verici bir veri. Daha öldürücü, insan üzerinde daha hasar bırakıcı etkilerini azaltarak devem edeceğini düşünüyoruz. Vakalarımız arttı; ama hastalarımızda akciğer tutulumları daha az yoğun olmaya başladı. Bu bizim için çok önemli bir veri. Yoğun bakım, oksijen ihtiyaçları çok az olmaya başladı, demek ki virüs artık akciğeri çok etkilememeye başladı; tabii ki çok değişik ve öldürücü mutasyona uğramazsak. 'Olumlu mutasyonlarla virüs etkisini biraz kaybetti' diye yorumlar yapabiliriz. Tabii tedbirlere devam edeceğiz, bu rehavet nedeni değil."

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