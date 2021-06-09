Covid-19'da pozitiflik oranı ve ağır hasta sayısı son bir ayda üçte birden fazla azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Covid-19'da pozitiflik oranı ve ağır hasta sayısı son bir ayda üçte birden fazla azaldı

Türkiye'de 7 Mayıs'ta Covid-19 testi yapılan her 100 kişiden 8'i pozitif çıkarken bu oran bir ayın sonunda 7 Haziran'da yüzde 2,5'e geriledi. Ağır hasta sayısı da aynı dönemde üçte bir oranında azaldı

Covid-19'da pozitiflik oranı ve ağır hasta sayısı son bir ayda üçte birden fazla azaldı
Covid-19'da pozitiflik oranı ve ağır hasta sayısı son bir ayda üçte birden fazla azaldı
0:00 / 0:00
AA

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 7 Mayıs'ta 251 bin 194 Covid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 20 bin 107'si pozitif çıktı. Test yapılan 100 kişiden 8'inin pozitif çıktığını gösteren bu veri, üç gün sonra yüzde 6, 12 Mayıs'ta ise yüzde 5 seviyesine indi.

Covid-19 test sayısının 219 bin 192 olduğu 20 Mayıs'ta 100 kişiden 4,2'sinin testi pozitif çıktı, vaka sayısı 9 bin 385 olarak kayıtlara geçti.

Testlerdeki pozitiflik oranının düşüşü mayıs sonuna kadar devam etti. 31 Mayıs'ta uygulanan 219 bin 461 Covid-19 testinden 6 bin 493'ü pozitif çıktı.

Haziran ayının ilk günü 223 bin 482 Covid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 7 bin 112'si pozitif çıktı. Test yapılan 100 kişiden 3,1'inin "vaka" kayıtlarına girdiği 1 Haziran'dan sonra da düşüş devam etti.

3 Haziran'da Covid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,9'u, 4 Haziran'da 2,7'si, 7 Haziran'da ise 2,5'i pozitif çıktı.

Veriler 7 Mayıs 2021-7 Haziran 2021 aralığında pozitiflik oranının üçte birden fazla azalarak yüzde 8'den yüzde 2,5'e düştüğünü ortaya koydu.

AĞIR HASTA VE HASTA SAYILARI

Sağlık Bakanlığı verileri, 7 Mayıs 2021-7 Haziran 2021 arasında Covid-19 ağır hasta sayısında da üçte bir oranında azalma yaşandığını gösterdi.

Verilere göre, 7 Mayıs'ta 3 bin 260 olan ağır hasta sayısı, 10 Mayıs'ta 2 bin 983 oldu. Ağır hasta sayısı 21 Mayıs'ta 1977'ye, 7 Haziran'da ise 1060'a geriledi.

Aynı tarih aralığında, "Covid-19 belirtisi gösteren"leri ifade eden "hasta" sayısının 7 Mayıs'ta 2 bin 210 olduğu kayıtlara geçti. Hasta sayısı 10 Mayıs'ta 1734, 16 Mayıs'ta 920, 7 Haziran'da ise 500'ün altına inerek 495 kişi olarak belirlendi.

"KAZANIMLARIMIZI KAYBETMEMEK LAZIM"

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19 pozitiflik oranının azalmasında bayram öncesi ve bayram süresince alınan tam kapanma tedbirleri ile aşılamanın önemli etkisi olduğunu söyledi.

Pozitiflik oranında azalma yaşansa da hala aktif vakalar bulunduğuna dikkati çeken İlhan şunları kaydetti: "Tabloya bakıldığında kazanımlarımızın fazla olduğunu görüyoruz ancak bu noktaya zor gelindiğini unutmamak ve kazanımlarımızı kaybetmemek lazım. Bunun için de fiziksel mesafe, maske, hijyen gibi kişisel koruyucu önlemleri artırmak, olabildiğince kapalı ortamlarda bulunmamak, bulunuyorsak da mutlaka temiz havayla ortamın havalandırılmasını sağlamak ve sıramız geldiyse aşı olmak gerekiyor."

Prof. Dr. İlhan, her gün yeni bir gruba aşı sırası geldiğine dikkati çekerek, en son üniversitede çalışan öğretim üyeleri ile idari personel, öğretmenler, turizm ve müzik sektöründe çalışanlar gibi yeni grupların aşılanmasına başlandığını hatırlattı.

Sırası gelenlere hangisine yetişebiliyorlarsa ve hangi aşı en yakınlarındaysa beklemeden aşı yaptırmalarını tavsiye eden İlhan, salgının ancak bu şekilde üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kısıtlamalar tamamen kalkacak mı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı - Haberler
SAĞLIKKısıtlamalar tamamen kalkacak mı?
Mukormikoz hastalığı nedir? Mukormikoz hastalığı belirtileri nelerdir? Kara Mantar (Mukormikoz) hastalığı hakk
SAĞLIKMukormikoz hastalığı nedir?
Covid'e yakalanan kanser hastalarının mücadelesini Pirus zaferine benzetti - Haberler
SAĞLIKCovid'e yakalanan kanser hastalarının mücadelesini ...
Son dakika haberi Bilim Kurulu toplanıyor!
SAĞLIKBilim Kurulu toplanıyor!
Korona'da yeni belirtiler! Delta varyantı nedir? Delta varyantı belirtileri neler?
SAĞLIKCovid'le ilgili korkutan itiraf: Tanıdığımızı ...
Aşı randevusu nasıl alınır? AŞI RANDEVU ALMA: e-devlet, telefon ve MHRS aşı randevu ekranı
SAĞLIKCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
Her 3 yetişkinden 1’inde var! Organlarda hasar bırakıyor - Haberler
SAĞLIKHer 3 yetişkinden 1’inde var! Organlarda hasar ...
Dünyada sağlık çalışanlarına şiddet oranı, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
SAĞLIKSağlık çalışanlarına şiddet zirveye ulaştı
9 Haziran koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKGüncel koronavirüs tablosu açıklanıyor
Sinovac nedir? Sinovac aşısının yan etkileri neler?
SAĞLIKSinovac aşısının yan etkileri neler?