Covid-19 ilacında Faz-2 çalışmaları bitti 0:00 / 0:00

DHA

TÜBİTAK desteğinde, Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi işbirliğinde Covid-19'a karşı geliştirilen ilaçta Faz-2 aşaması tamamlandı. TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında Covid-19 ilacı geliştirme çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Serdar Durdağı, DHA'ya konuştu. Prof. Dr. Durdağı, farklı hastalıklarda onaylı ilaçlar arasından sanal tarama yapılarak hangi ilaçların Covid-19'a karşı etkili olacağını belirlediklerini söyleyerek, "Daha sonra bunların laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda değerlendirmelerini yaptık ve sonuç olarak gördük ki; özellikle astıma karşı kullanılan bir ilacın 'montelukast' denilen molekülün Covid-19'a karşı kullanılabilme potansiyeli var. Montelukast ile ilgili yapılan retrospektif çalışmalarda bu ilacı kullanan grupta Covid-19 pozitif olma oranının 'montelukast' kullanmayan gruba göre anlamlı olarak daha düşük olduğu veya hastalığı daha hafif atlattıkları birkaç çalışmada gösterildi. Bu da bizim hem preklinik hem de klinik çalışma sonuçlarımız ile uyumlu sonuçlar olarak gözüküyor" dedi.

'251 GÖNÜLLÜ ÜZERİNDE DENENDİ'

Buradan yola çıkarak çalışmaya başladıklarını ve Covid-19 ilacını geliştirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Durdağı, ilacın klinik çalışmaları için gerekli etik kurul izinleri, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu izinlerini alarak 9 farklı merkezde Faz-2 çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirtti. Durdağı, "251 gönüllü hasta üzerinde denendi ve o zamanki standart ilaç olan Favipiravir ile sonuçlar karşılaştırıldı. İlaç etkinliği için hastaneye yatma oranlarında karşılaştırma yapıldı, acil servise başvuran hastaların oranları gibi karşılaştırmalar yapıldı. Özellikle Favipiravir'e karşı üstün taraflarının olduğunu söyleyebiliriz. Henüz sonuçlar yayımlanmadı; ama biz yakın zaman içerisinde önemli bir bilimsel dergide de herkesle paylaşacağız. Şu aşamada aslında biz Faz-2 sonuçlarını öncelikle yayınlamayı planlıyoruz. Tabii pandemi sürecinde desteğe bağlı olarak Faz-3 çalışmasına geçilecek. Öncelikle Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarından onay almamız gerekiyor. Veya bizden Faz-3 çalışmasını yapmamızı isteyebilirler. Bu durumda Faz-3 çalışmasını tamamlamamız gerekir" diye konuştu.