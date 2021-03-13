Covid 19: İtalya’da yeni dalga alarmı, ülkenin büyük kısmında kapama tedbirleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Covid 19: İtalya’da yeni dalga alarmı, ülkenin büyük kısmında kapama tedbirleri

İtalya'da son haftalarda Covid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine ülkenin büyük kısmını kapsayan kapama kararları alındı.

Covid 19: İtalya’da yeni dalga alarmı, ülkenin büyük kısmında kapama tedbirleri
BBC TÜRKÇE
- EPA

İtalya'da son haftalarda Covid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine ülkenin büyük kısmını kapsayan kapama kararları alındı.

Ülke nüfusunun büyük kısmının yaşadığı yaklaşık 10 bölge gelecek Pazartesi gününden itibaren, risk skalasında en üst seviyeyi teşkil eden ve en sıkı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı "kırmızı bölge" ilan edilecek. Bu bölgelerde gerekli haller dışında dışarı çıkmak yasak olacak, okullar tamamen uzaktan eğitime geçecek, restoranlar yalnızca paket servisi verebilecek.

Kırmızı bölgeler arasında, başkent Roma'nın içinde yer aldığı Lazio ve finans merkezi Milano kentinin de dahil olduğu Lombardiya bölgeleri de bulunuyor.

Sardinya adası hariç diğer bölgeler de risk skalasında kırmızının hemen altında yer alan turuncu bölge uygulamasına dahil olacak. Sardinya adası ise en düşük risk seviyesi anlamına gelen beyaz renkte kalmayı sürdürecek.

Bugüne kadar ülkenin 20 bölgesinden 6'sı sarı, yalnızca 3'ü kırmızı bölge kategorisindeydi. 15 Mart'tan itibarense sarı bölge kalmayacak.

Sarı bölgelerde restoranlar, müzeler ve okulların açık kalmasına izin veriliyordu.

Ülke genelinde uygulanan 22.00-05.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı da devam edecek.

Bölgelerin risk seviyesi, her 100 bin kişilik nüfusa düşen vaka sayısına göre belirlendi. Hafta bazında 100 bin kişide 250'den fazla vaka belirlenen bölgeler kırmızı ilan edildi.

Hükümetin Cuma günü aldığı kararla getirilen yeni kısıtlamaların 15 Mart-6 Nisan tarihleri arasında geçerli olması planlanıyor.

Paskalya tatiline denk gelen 3-5 Nisan tarihleri arasında ise beyaz bölgeler dışında tüm ülke kırmızı bölge ilan edilecek.

Yeni tedbirler, Paskalya tatilinin yanı sıra ülkede artmakta olan koronavirüs varyantlarının da etkisiyle virüsün daha fazla yayılmasının önüne geçmek amacıyla alındı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza geçen hafta yaptığı açıklamada, "İngiliz varyantı" olarak bilinen ve bulaşıcılık kapasitesi yüksek olan virüs türünün ülkede en yaygın koronavirüs formu haline geldiğini söylemişti.

Başbakan Draghi: Yeni bir dalga

Başbakan Mario Draghi, yeni tedbirleri açıklarken son bir haftada yeni vaka sayılarının önceki haftaya göre yüzde 15 arttığını söyledi. Draghi, "Sağlık krizinin başlamasından bir yıldan uzun süre geçmişken maalesef yeni bir enfeksiyon dalgasıyla karşı karşıyayız" dedi.

- Reuters

Avrupa'da koronavirüs salgınının ilk tespit edildiği ülke olan İtalya'da ilk olarak 10 Mart 2020'de tüm ülkeyi kapsayan ağır kısıtlayıcı tedbirler uygulanmaya başlamıştı. Bu tedbirler Mayıs ayından itibaren hafifletilmeye başlamış ve ardından da risk seviyesine bağlı olarak bölgesel çapta önlem uygulaması başlatılmıştı.

İtalya'da Covid-19 nedenli ilk ölümün 21 Şubat 2020'de kaydedilmesinden bu yana toplam can kaybı 101 bin 564'e, toplam vaka sayısı da 3 milyon 175 bin 807'e ulaştı. Son bir günde 26 bin 824 yeni vaka ve 380 can kaybı meydana geldi.

27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında ise bugüne kadar 6.2 milyon kişiye aşı yapıldı, bunların 1.8 milyonu her iki doz aşıyı da yaptırdı.

Başbakan Draghi halen günde 170 bin kişiye aşı yapıldığını, bu sayıyı 3 katına çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Araştırma: Dünya çapında ikiz doğum oranları hiç olmadığı kadar yüksek
BBCAraştırma: Dünya çapında ikiz doğum oranları hiç ...
Koronavirüs: Biden kısmi normalleşme için 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü işaret etti
BBCKoronavirüs: Biden kısmi normalleşme için 4 Temmuz ...
Koronavirüs'ün İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantları: Aşılar etkili olacak mı?
BBCKoronavirüs'ün İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika ...
İtalya'da hastaneler dolmaya başladı, ağır hastalar 'Covid treni' ile taşınacak
BBCİtalya'da hastaneler dolmaya başladı, ağır hastalar ...
Covid: Brezilya'da hastalıktan ölenlerin sayısı ilk kez bir günde 2 bini aştı
BBCCovid: Brezilya'da hastalıktan ölenlerin sayısı ilk ...
Alman mahkemesi, ‘Büyük ihtimalle suçlu’ dediği 96 yaşındaki eski Nazi muhafızının yargılanamayacağına hükmetti
BBCAlman mahkemesi, ‘Büyük ihtimalle suçlu’ dediği 96 ...
Myanmar'da cunta Suu Kyi'yi yasa dışı olarak 600 bin dolar ve altın almakla suçladı
BBCMyanmar'da cunta Suu Kyi'yi yasa dışı olarak 600 bin ...
Londra'da eylem hazırlığındaki kadınlar polise tepkili: 'Sokakların güvenli olmamasının sorumlusu erkekler'
BBCLondra'da eylem hazırlığındaki kadınlar polise ...
Fukuşima felaketi: Nükleer santralde neler oldu?
BBCFukuşima felaketi: Nükleer santralde neler oldu?
Prens Harry ve Meghan: Gelirlerinin kaynağı ne?
BBCPrens Harry ve Meghan: Gelirlerinin kaynağı ne?