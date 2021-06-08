18 yaş altı yasaklarla ilgili yeni karar belli oldu!

İşte Covid-19'la mücadele kapsamında aşılanan kişi sayısı 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 8 Haziran saat 09.26 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 911 bin 538, ikinci doz aşı ise 13 milyon 230 bin 974 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 31 milyon 142 bin 512 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da yapılan birinci doz aşı sayısı 3 milyon 33 bin 94, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 134 bin 889 toplamda 5 milyon 188 bin 148,

Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 500 bin 448, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 116 bin 198 toplamda 2 milyon 616 bin 646,

İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 214 bin 967, ikinci doz aşı sayısı 912 bin 036, toplamda 2 milyon 127 bin 003 doz olarak kayıtlara geçti.