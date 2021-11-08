Covid-19 nedeniyle organ bağışı oranı düştü 0:00 / 0:00

İHA

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Transplantasyon Koordinatörlüğü öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Turgut Özal Tıp Merkezi Transplantasyon Koordinatörlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, “Yaşamak güzel, yaşatmak da. Unutmayın, organ bağışı hayat akışıdır. Sağlığına kavuşmak isteyen hastaların bazen tek umudu olan organ bağışının önemi her geçen gün artıyor. Organ ve doku yetmezliği dünyada ve Türkiye’ de artarak devam eden bir sorun haline geldi. Organ bağışının amacı, organ veya doku yetmezliği sebebiyle sağlık sorunu yaşayan bir kişinin, organ ve doku nakli yapılarak hayatını kurtarmak, yaşam süresini ve kalitesini arttırmaktır. Ancak Covid-19 nedeniyle bağış oranları yüzde 7’den yüzde 4’e düştü. Türkiye’de 25 bin 190 kişi organ bağışı bekliyor. Her yıl binlerce hasta organ nakli yapılamadığı için hayatları sonlanıyor” ifadelerine yer verildi.