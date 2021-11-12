Covid-19 salgını dünya genelinde depresyon ve kaygı bozukluğunu artırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Covid-19 salgını dünya genelinde depresyon ve kaygı bozukluğunu artırdı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının depresyon ve kaygı bozukluklarını artırdığı bildirildi. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğince (TAHUD) çevrim içi düzenlenen 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde, "Pandemide ruh sağlığımız ne durumda?" başlığıyla oturum düzenlendi

Covid-19 salgını dünya genelinde depresyon ve kaygı bozukluğunu artırdı
AA

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Başar, "Salgın ve toplum ruh sağlığı" sunumunu gerçekleştirdi.

Başar, geçen ay yayımlanan salgının depresyon ve kaygı bozukluklarıyla ilgili nasıl bir değişiklik oluşturduğuna yönelik global çapta yapılan bir araştırmanın verilerini paylaştı.

Verilere göre, hem depresyon hem de anksiyete yaygınlığındaki artışın hareket kısıtlaması ve infeksiyon hızıyla ilgili olduğunun görüldüğünü ifade eden Başar, kadınların erkeklerden, gençlerin de diğer yaş gruplarından daha fazla etkilendiğini ifade etti.

Araştırmaya göre, dünya geneli majör depresyonda yüzde 27, anksiyete bozukluğu yaygınlığında da yüzde 25 artışın görüldüğünü aktaran Başar, "Covid-19 salgınında depresyon ve anksiyete bozukluklarında belirtilerin yaygınlığında 4'te 1 oranında artış varmış gibi görünüyor" dedi.

Başar, aşının, salgının kontrolü ve koruyuculuğu açısından son derece önemli olduğunun altını çizerek, aşı olmayı korkutarak değil özendirerek gerçekleştirmenin gerekliliğini vurguladı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Covid-19 akciğer hastalarında uzun süreli halsizliğe neden oluyor
SAĞLIK Covid-19 akciğer hastalarında uzun süreli halsizliğe ...
Covid-19'dan korunmak için sırası gelenlere 3. doz aşı tavsiyesi
SAĞLIK Sırası gelenlere 3. doz aşı tavsiyesi!
Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi
SAĞLIK Eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi
Meyan bitkisine dikkat! Uzmanından hipertansiyon hastalarına uyarı - Haberler
SAĞLIK Meyan bitkisine dikkat! Uzak durun uyarısı!
AB ilaç düzenleyicisi, Covid-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti
SAĞLIK EMA, Covid-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye ...
Bakan Koca'dan 'hava ambulans filosu' paylaşımı
SAĞLIK Bakan Koca'dan 'hava ambulans filosu' paylaşımı
SON DAKİKA: Covid-19 salgınından sonra dünyada kanser vakalarında artış bekleniyor
SAĞLIK Kanser pandemisi! Covid-19 salgınından sonra...
Korona vaka sayısı 12 Kasım verileri açıklandı mı? DÜŞÜYOR! Korona vaka ve vefat sayıları
SAĞLIK Vaka sayılarında sevindiren tablo
SON DAKİKA: 11 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı düşüyor! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç
SAĞLIK Vaka sayılarında dikkat çeken düşüş!
Son dakika korona vaka sayısı kaç? 11 Kasım korona tablosu 2021 açıklandı
SAĞLIK Yeni vaka sayısı açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.