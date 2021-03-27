Covid-19 salgınında doğru beslenmek önemli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Covid-19 salgınında doğru beslenme önem taşıyor

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, doğru beslenmenin yeni tip koronavirüs ile mücadelede önemli olduğunu belirtti

Covid-19 salgınında doğru beslenme önem taşıyor
Covid-19 salgınında doğru beslenmek önemli
0:00 / 0:00
AA

Prof. Dr. Enginyurt, üst solunum yolu hastalığı Covid-19'un doğrudan bağışıklık sistemiyle alakalı olduğunu söyledi.

Covid-19'a karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralının asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Enginyurt, dördüncü kuralın ise iyi beslenme olduğuna işaret etti.

Enginyurt, iyi beslenmenin Covid-19'un tedavisinde ve bu hastalığa yakalanmamak için önemli bir etken olduğuna dikkati çekerek, salgın sürecinde herkese doğru beslenmesi çağrısında bulundu.

Doğru beslenmek için vücudun ihtiyacı kadar protein almak gerektiğine işaret eden Enginyurt, "Bunun için de vücudun günlük ihtiyaç duyduğu 350-400 gram protein almak lazım. Bu proteinleri de kırmızı ve beyaz etin yanı sıra süt, peynir ve yoğurt gibi ürünlerden alabiliriz. En önemli gıda ve hücrenin yapı taşı proteindir. Bu süreçte gerekli protein miktarını biraz daha artırabiliriz. Sağlıklı bir insan düzenli olarak süt tüketimine zaten dikkat etmeli. Süt aynı zamanda D vitamini ihtiyacını da karşılayacaktır. Her birey günlük iki bardak süt tüketmelidir" ifadesini kullandı.

Covid-19'a yakalanmamak için D vitaminin yanı sıra çinko ve beraberinde C vitaminli ürünlerin tüketilmesi gerektiğini dile getiren Enginyurt, bazı gıdaların dışarıdan takviye olarak alınmasının da önemli olduğunu aktardı.

"VATANDAŞLARIMIZ SİGARA VE ALKOL KULLANIMINDAN UZAK DURSUNLAR"

Enginyurt, kronik hastalığı olanların hekim ya da diyetisyen kontrolünde beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Çünkü diyet kişiye özeldir. Yaşa, cinsiyete, kiloya, boya ve kronik hastalıklara göre diyetin özel olarak hazırlanması gerekiyor. Kronik hastalarımız salgına karşı vücutlarına ancak bu şekilde bağışıklık kazandırabilirler" dedi.

Sigara ve alkol kullanımının olumsuz etkilerine de değinen Enginyurt, "Covid-19'da bunların kullanılması çok tehlikeli. Vatandaşlarımız sigara ve alkol kullanımından uzak dursunlar. Bu süreci doğru beslenerek geçirsinler" diye konuştu.

Enginyurt, özellikle 60 yaş üzerindeki kişilerde tansiyon, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi bazı hastalıkların olabileceğini, bu tür hastalığı olanların doğru beslenmeye daha da dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlardan bu uyarıları dikkate almalarını isteyen Enginyurt, "Doğru beslenme Covid-19'da maske, mesafe ve hijyen kadar önemlidir. Doğru beslenildiğinde Covid-19'a yakalanmayacağız. Yakalanırsak da Covid-19'u ayakta basit bir enfeksiyon gibi atlatmamız mümkün" dedi.

Enginyurt, ramazan ayının yaklaştığını da anımsatarak, özellikle kronik hastalığı olanlara hekim kontrolünde oruç tutmalarını önerdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çocuklarla ilgili korkutan açıklama! Elektronik ortama aşırı maruz kalmak epilepsi riskini artırabilir
SAĞLIKÇocuklarla ilgili korkutan açıklama!
DSÖ'den o meslek grubuna 'öncelik verilsin' çağrısı - Haberler
SAĞLIKDSÖ: Aşıda o meslek grubuna öncelik verilsin
'Bu hastalığın hafifi bile çok yıpratıcı'
SAĞLIK'Bu hastalığın hafifi bile çok yıpratıcı'
ŞÜPHELİ TEKLİF| Son dakika! DSÖ uyardı: Birçok kuruluşa ve bakanlıklara...
SAĞLIKDSÖ uyardı! Birçok kuruluşa ve bakanlıklara şüpheli teklifler. ...
SON DAKİKA Pfizer-BioNTech aşısında mükemmel koruma! %99... - Haberler
SAĞLIKPfizer-BioNTech'in ilk dozunda 'mükemmel koruma'
SON DAKİKA Yerli aşı için Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: 20'ye çıkarılıyor... - Haberler
SAĞLIKYerli aşıyla ilgili kritik açıklama
Türkiye VAKA SAYISI Son Dakika: 30 bine sınırına geldi ve... - Haberler
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 29 bin 81
SON DAKİKA 26 Mart Koronavirüs tablosu AÇIKLANDI... Bugünkü Türkiye corona virüs vaka ve hasta sayısı!
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Kaliteli bir uyku için 10 altın öneri
SAĞLIKKaliteli bir uyku için 10 altın öneri
Prof. Dr. Yıldız açıkladı! Toplumun yüzde 50'si koronavirüse bağışıklık kazandı - Haberler
SAĞLIKKoronaya karşı bağışıklık oranı belli oldu