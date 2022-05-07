Covid-19 salgınının ilk 6 ayında çocuklarda obezite artışı 0:00 / 0:00

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ABD'nin Ohio eyaletindeki Nationwide Çocuk Hastanesinden araştırmacılar, Covid-19 salgınının ilk 3-6 ayı arasında, çocuk ve ergenlerdeki kilo alımını inceleyen bir çalışma yürüttü.

EurekAlert'in haberine göre, bilim insanları, salgın öncesinde (1 Ocak - 30 Mart 2020) ve salgının ilk dönemlerinde (1 Haziran - 30 Eylül 2020) en az bir kez kilo ve boy kaydı yaptırmış, 2-17 yaş arası 4 bin 509 çocuk ve ergenin verilerini inceledi.

Çalışmada, salgın öncesinde yüzde 38 olan obezite görülen çocuk oranının, salgın sonrası yüzde 45'e yükseldiği tespit edildi.

Uzmanlar, yaklaşık 5 gençten birinin salgın sırasında en az 5 kilogram aldığını açıkladı.

Araştırmanın baş yazarı Ihuoma Eneli, Covid-19 nedeniyle okullarda yüz yüze eğitimin sonlanması, uyku bozuklukları, egzersiz eksikliği, artan ekran süresi, kaygı ve stresin kilo almaya yol açtığını ifade etti.