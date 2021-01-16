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Covid-19 savaşçıları aşıyla moral buldu

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ön saflarda mücadele veren sağlık çalışanları, Türkiye'de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısı sayesinde moral buldu. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, ülke genelinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya devam ediyor

Covid-19 savaşçıları aşıyla moral buldu
Covid-19 savaşçıları aşıyla moral buldu
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AA

Aşılamanın devam ettiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, aşının hastane çalışanlarının motivasyonunu artırdığını söyledi.

Hastanelerinde yaklaşık 2 bin sağlık çalışanının aşılandığını, kendisinin de aşı olduğunu belirten Gürbüz, şöyle konuştu: "Sağlık çalışanlarına aşının ilk dozu uygulanıyor. Aşı yapılan sağlık çalışanları arasında bir kişide cilt döküntüsü, diğerinde ise hafif alerjik reaksiyon gelişti. Ama hayati bir soruna neden olmadı. Tedavileri uygulandıktan sonra evlerine gönderdik. Diğer hiçbir arkadaşımızda bir sağlık sorununa rastlamadık. Aşılamadan sonra sağlık çalışanları, hastalarının yanında kendilerini daha rahat hissetmeye başladı. Bu motivasyonla daha iyi bir verim alacağız. Mart ayından bu yana savaşıyoruz aşılamadan sonra rahatladık."

"BİR YAN ETKİYLE KARŞILAŞMADIM"

Hastanenin kalp damar cerrahisi servisinde görev yapan Dr. Tahsin Murat Tellioğlu da meslektaşları gibi kendisinin de mart ayından bu yana ailesinden uzak bir yaşam sürdürdüğünü anlattı.Türkiye'de aşılamanın başlamasıyla kötü günlerin geride kalacağına inandığını dile getiren Tellioğlu, şunları kaydetti: "Aşının getirilip uygulanmaya başlamasıyla beraber moralimiz yükseldi. Ama yine de tedbirlere dikkat ediyoruz. Hastalık hala bitmiş değil. Dün sabah saatlerinde aşı oldum. Bir yan etkiyle karşılaşmadım. Diğer arkadaşlarım da karşılaşmadı. Çok sayıda telefon aldık. Arayanlar sağlık çalışanları değildi, onlara aşı olmalarını önerdiğimi söyledim. Sağlık çalışanlarına psikolojik etkisi oldu. Bugün vücudumuzun bağışıklık kazanacağını düşünerek görevimizi yaptık."

Hemşire İpek Soner ise mart ayından bu yana sürecin çok yoğun geçtiğini ifade ederek, "Çocukluk yıllarından bu yana aşı olmaktan korkan biriyim. Dün aşımızı olduk. Bir komplikasyon gelişmedi. Gayet sağlıklıyım, görevimin başındayım. Tüm hastalarımız ve arkadaşlarımız da soruyor, bir şey var mı diye. Onlara aşı yaptırmalarını öneriyorum. Covid-19'un yenilgiye uğratılmasında aşı olmak çok önemli. Aşılamayla kayıpların sıfıra ineceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"AŞI EN GÜVENLİ KORUNMA ŞEKLİ"

Hastane Müdürü Hacı Vakkas Benli de aşı olduktan sonra kendisini güvende hissettiğini söyledi. Türkiye'nin Covid-19 ile mücadelesinde başarılı bir ülke olduğunu ifade eden Benli, "Kimse endişeye kapılmasın, aşı en güvenli korunma şekli." diye konuştu.

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Başhemşire Fatma İncekara Aydın da hastanede Covid-19 aşısı olan hemşirelerin görevlerinin başında virüsle mücadeleye devam ettiğini, bu süreçte vatandaşların tedbirlere uyarak kendilerine destek olması gerektiğini ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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