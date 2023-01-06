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Haberler Sağlık
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"Covid-19, tüberkülozun tanı ve tedavisini olumsuz etkiliyor" uyarısı

Prof. Dr. Ege Güleç Balbay, Covid-19'un tüberkülozun tanı ve tedavisine olumsuz etkisinin devam ettiğini bildirdi

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AA

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ege Güleç Balbay, 76. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüberkülozun, dünya genelinde en çok ölüme sebep olan 13. hastalık olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine değinen Balbay, "Dünya Sağlık Örgütü Küresel Tüberküloz 2022 Raporu'na göre Covid-19 pandemisinin, tüberkülozun tanı ve tedavisine erişim ve hastalık yükü üzerindeki olumsuz etkisi devam etmektedir. En belirgin etki; yeni tüberküloz tanısı alan hasta sayısındaki azalma olmuştur" ifadesini kullandı.

Balbay, hastalığın, hasta insanlardan öksürme ve hapşırma sonucu ortama yayılan mikrobun solunum yoluyla alınmasıyla bulaştığını anlatarak, şöyle devam etti: "Tüberküloz hastasıyla aynı ortamda bulunma süresi, ortamın büyüklüğü ve havalanma düzeyi, basilin bulaşmasında önemli olan faktörlerdendir. En sık bulaşma, hastanın aile bireylerine ve yakın çalışma arkadaşlarına olur. Düzenli ilaç kullanımıyla basil sayısı çok kısa sürede azalır. Hastaların çoğunda, ortalama 2-3 haftada bulaştırıcılık yok olur."

2-3 HAFTADAN UZUN SÜREN ÖKSÜRÜK VARSA DİKKAT!

Hastalığın genel yakınmalarını halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, ateş ve gece terlemesi olarak sıralayan Balbay, 2-3 haftadan uzun süren ve nonspesifik antibiyotik tedavisi almış olmasına rağmen klinik yanıt alınamayan öksürük varlığında tüberküloz hastalığından şüphelenilmesi gerektiğini vurguladı.

Balbay, tüberküloz hastalığının tanısının kolay, tedavisinin ucuz ve mümkün olduğunun altını çizerek, "Tüberküloz tedavisi, tüm sağlık kuruluşlarında, Sağlık Bakanlığımız tarafından yayımlanmış olan 'Tanı ve Tedavi Rehberi' ile belirlenmiş standartlara uygun olarak yapılır. Yeni tüberküloz hastalarının tedavisi; iki ay 4'lü ve dört ay 2'li ilaçla olmak üzere 6 ay sürmektedir. Tedavide kullanılan bütün ilaçlar, ilgili sağlık kuruluşları tarafından ücretsiz verilmektedir. İlaçların düzenli kullanılması tedavinin başarısı için oldukça önemlidir. Hastanın, tercihen bir sağlık personelinin gözetiminde ilaçlarını alması şeklinde uygulanan doğrudan gözetimli tedavi, düzenli ilaç kullanılması için en uygun yoldur. Tedavi sonlandırılana kadar hastanın aylık takiplerinin verem savaş dispanserinde yapılması uygundur" değerlendirmesinde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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