Covid-19'u yenen doktor: Beni boğan bir canavarla mücadele ettim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Covid-19'u yenen doktor: Beni boğan bir canavarla mücadele ettim

Yakalandığı Covid-19'u hastanede ve evde gördüğü tedavinin ardından yenen 43 yaşındaki doktor Boyacı, tedbirlere uyulması gerektiğine dikkati çekerek, "Nefesimi kesen, nefes almama engel olan, beni boğan bir canavarla mücadele ettim" dedi

Covid-19'u yenen doktor: Beni boğan bir canavarla mücadele ettim
Covid-19'u yenen doktor: Beni boğan bir canavarla mücadele ettim
0:00 / 0:00
AA

Burdur Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Ali Boyacı, yaklaşık iki ay önce halsizlik ve boğaz ağrısı şikayetiyle yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yaptırdı.

Test sonucu negatif çıkan evli ve iki çocuk babası 20 yıllık doktor Boyacı'nın bir süre sonra şikayetleri arttı. İshal, yüksek ateş, kollarda, baş ve yüzde kızarıklar ile nefes darlığı yaşayan Boyacı'nın ikinci kez yaptırdığı test pozitif çıktı.

Boyacı'nın tedavisi üç günlük hastane sürecinin ardından evinde devam etti. Hastalık sürecinde yoğun nefes darlığı yaşayan Boyacı, tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Ali Boyacı, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

"NEFESİM YETMİYORDU"

Yaşadığı zorlu günleri anlatan Boyacı, salgının başından beri endişe içinde çalıştıklarını, virüsün bulaşmaması için çok dikkat ettiğini söyledi.

Hastanede iki kardiyolog bulunduğundan sık sık yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarıyla ilgilendiğini aktaran Boyacı, hastaların kalp masajı ve entübasyon işlemlerini yaparken virüsün bulaştığını düşündüğünü dile getirdi.

Durumu kötüleşince bir süre hastanede tedavi gördüğünü anlatan Boyacı, "İnanın 200 metrelik mesafeye dinlene dinlene gitmek zorunda kaldım. Nefesim yetmiyordu. Nefesimi kesen, nefes almama engel olan, beni boğan bir canavarla mücadele ettim." dedi.

Hastalarında gözlemlediği nefes darlığı şikayetini kendisinin de şiddetli yaşadığına dikkati çeken Boyacı, evde tam izolasyon sağlayarak hastalığı ailesinden kimseye bulaştırmadığını kaydetti.

ÇOCUKLARIYLA BALKONDAN BALKONA GÖRÜŞEREK HASRET GİDERDİ

Boyacı, evde bile eşiyle hep maske taktıklarını, çocuklarının kayınvalidesinde kaldığını belirterek, şöyle konuştu: "Onlarla komşu olduğumuz için çocuklarla balkondan balkona görüşerek bir nebze de olsun hasret gideriyorduk. Bu hastalığın semptomları kişiden kişiye çok değişkenlik gösteriyor. Herkeste tat ve koku kaybı olurken bende ise yemekleri aşırı tatlı veya tuzlu algılama şikayetleri oldu. İnsanlar kendilerinde anormal değişiklikler gördüğünde vakit kaybetmeden hastaneye başvursunlar. Lütfen herkes tedbirlere uysun. Bazen hastalarımız muayeneye geldiklerinde maskesini indiriyor, lütfen dikkat etsinler. Maskeyi konuşurken dahi indirmemeliyiz. Acı çekiyoruz, birçok meslektaşımız vefat etti, üzülüyoruz. Aşıya güven duyulmalı. Ben tedaviyle iyileştim ama salgının bitmesi için aşıdan başka bir çözüm yok."

"BİR AY KABUSA DÖNÜŞTÜ"

Boyacı'nın eşi aynı hastanenin Anestezi Uzmanı Doktor Başak Boyacı da salgının başından beri solunum sıkıntısı yaşayan hastalara nefes olmaya çalıştıklarını söyledi.

Salgının şakası olmadığını, tedbirlere çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Boyacı, şunları kaydetti: "Eşimin de hastalığa yakalanmasıyla geçirdiğimiz bir ay kabusa dönüştü. Salgın başladığından beri 10 yaşındaki kızım anneannesiyle yaşıyor. Büyüklerimizle görüşemiyoruz, onları da korumaya çalışıyoruz. Dört yaşındaki küçük çocuğumla başlarda birkaç ay ayrı kaldık. Çocuklara bunu anlatmak daha zor. Eşim hastalığında her gün bizim balkonun altına gelip 'anne, baba' diye bağırıyorlardı. O dönemde ben çocuklarımız ve yakınlarımızla hastanedeki gibi tulum ve siperliğimizi giyerek görüşüyordum."

Aşı yaptıracağını belirten Boyacı, "Aşıya karşı olanlar, yoğun bakımdaki hastaları 10 dakika görse fikirleri değişir." dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ortodontik tedavi yetişkinlere yapılır mı? - Haberler
SAĞLIKOrtodontik tedavi yetişkinlere yapılır mı?
Bitkisel kürler, kanser tedavisini olumsuz etkileyebilir
SAĞLIKDikkat! Tedaviyi olumsuz etkileyebilir
İki kol arasında tansiyon farkı damar tıkanıklığı nedeni olabilir - Haberler
SAĞLIKİki kol arasında tansiyon farkı varsa dikkat!
Koç Üniversitesi ve İş Bankası'ndan enfeksiyonla mücadele için merkez
SAĞLIKEnfeksiyonla mücadele için merkez
96 yaşında koronavirüsü yendi - Haberler
SAĞLIK96 yaşında koronavirüsü yendi
Uzmandan yılbaşı sofrasında aşırı yemek uyarısı - Haberler
SAĞLIKYılbaşı sofrasında aşırı yemek uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz aşıların tüm detaylarını anlattı - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi aşının tüm detaylarını açıkladı
Çoban çökerten nedir? Çoban çökertenin faydaları nelerdir?
SAĞLIKÇoban çökerten bitkisinin şaşırtan yararları
28 Aralık Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! Bugünkü korona tabl
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Ekşi mayalı ekmek nedir? Ekşi mayalı ekmeğin faydaları nelerdir?
SAĞLIKEkşi mayalı ekmeğin faydaları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X