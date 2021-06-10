Duygulandıran mektup! Helallik istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Covid-19'u yenen hastadan, sağlık çalışanlarına duygulandıran mektup

Tatile geldiği Antalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) olduğu tespit edilince Ramazan Bayramı'nı hastanede geçirmek zorunda kalan kadın, kendisini hayata bağlayan sağlık çalışanlarından, yazdığı mektupla helallik istedi

Covid-19'u yenen hastadan, sağlık çalışanlarına duygulandıran mektup
Duygulandıran mektup! Helallik istedi
0:00 / 0:00
AA

Kütahya'da yaşayan 67 yaşındaki Emin ile 60 yaşındaki eşi Rabia Yazıkan, tatil için Antalya'daki yazlık evlerine geldi. Bir süre sonra Rabia Yazıkan ilk başta nezle sanarak önemsemediği rahatsızlığı ilerleyince hastaneye başvurdu.

Akciğer tutulumu olan ve Covid-19 testi pozitif çıkan Yazıkan'ın tedavisine bir süre evinde devam edildi. Rahatsızlığı ilerleyince ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Yazıkan, nefes almakta güçlük çektiği ve değerleri kötüleştiği için Ramazan Bayramının ilk günü yoğun bakım servisine alındı.

Burada tedavisi bir hafta süren Yazıkan'ın moralini yüksek tutmak için doktor ve hemşireler büyük çaba gösterdi, sürekli iletişim kurmaya çalıştı. Hastanın sıkılmaması için çok sevdiği gazete, bulmaca temin edildi, hemşirelerin yaptığı Türk kahvesi ikram edildi.

Bir hafta da Covid-19 servisinde tedavisine devam edilen Yazıkan, taburcu edildikten sonra kendisine gerek başarılı tedavileriyle gerekse güler yüzleriyle hayata bağlayan sağlık çalışanlarını unutmadı.

Yazıkan, mektup yazdığı sağlık çalışanlarına, hediye göndererek helallik istedi. "Hastanenizde 15 gün boyunca çok iyi tedavi olduk. Yoğun bakımdaki her çalışanla tek tek helalleşmek isterdim ama olmadı. Allah sizin gibi hekimleri başımızdan eksik etmesin" sözlerinin yer aldığı mektubu okuyunca duygulanan sağlık çalışanları, Rabia Yazıkan ile telefonda görüntülü konuşarak, teşekkür etti.

"YOĞUN BAKIMDA BİLE HEPSİNİN YÜZÜ GÜLÜYORDU"

Üç çocuk annesi Yazıkan, ilk başta önemsemediği rahatsızlığının zamanla çok ilerlemesinden dolayı zor günler geçirdiğini söyledi.

Sağlık durumunun her geçen gün daha da ağırlaştığını aktaran Yazıkan, "Oradaki hizmeti hiçbir özel hastanede görmedim. Allah razı olsun, bana çok iyi baktılar. Yoğun bakımda bile hepsinin yüzü gülüyordu. Tedavileri, yemekleri, temizliği beş yıldızlı bir otel konforunda" dedi.

Emin Yazıkan ise eşi yoğun bakıma alındıktan sonra acil servisin önünde beklerken Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gürkan'ın yanına gelerek moral verdiğini, bayramda dahi yalnız bırakılmadıklarını dile getirdi.

"HASTA GELDİĞİNDE DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ"

Kepez Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Dr. Ayça Gümüş, Covid-19 servisinde 1,5 yıldır ekip olarak canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Yoğun bakıma alınan Yazıkan'a yüksek oksijen tedavisi uygulandığını anlatan Gümüş, şunları kaydetti: "Rabia teyzeye sanki akrabamızmış gibi yaklaştık. Bize mektup göndermiş, mutlu olduk. Bize en güzel hediye, hastaların iyileşerek hastaneden çıkmasıdır. İlk geldiğinde akciğerlerinde yaygın tutulum vardı, durumu çok kötüydü. Hastanın toparlanmasına çok sevindik. Yoğun bakımdan çıkan hastaların çoğu genelde bizi hatırlamaz. Ama Rabia teyze bizi unutmamış, tüylerim diken diken oldu. Çok şaşırdım."

Covid-19 servisi hemşirelerinden Yonca Pakkan, durumu ağır olan her hasta için üzüldüklerini, hepsini hayata bağlamak için mücadele ettiklerini söyledi.

Hastaların tıbbi tedavi kadar morale de ihtiyacı olduğunu vurgulayan Pakkan, "Hastayla olabildiğince iletişimde oluyoruz. Yakınlarının da aklı burada kalmasın diye bilgi veriyoruz. Rabia teyzenin Türk kahvesi talebi olmuştu. Biz de kahve yapıp, ikram ettik" dedi.

"BİZİ DE DUYGULANDIRDI"

Sağlık çalışanı Serdar Kaya, yoğun bakıma gelince tedirgin olan kadının sakin olması için moral verdiklerini, zamanla "Bulmaca çözmeyi çok sevdiğini" söyleyince yardımcı olduklarını belirtti.

Hastanın entübe edilmediğini ancak durumunun ağırlaştığını vurgulayan Kaya, "Nefes alamıyordu, onun için yoğun bakımda uzun süre kaldı. Bazen çıkmak istediğini söylüyordu ama biz iyileşmeden göndermek istemedik. Sağlıklı şekilde taburcu ettik. Bize mektup ve hediye göndermiş. Teşekkür ediyoruz, bizim için motive edici bir durum. Mektupta duygularını ifade ediyor, helallik istiyor. Bizi de duygulandırdı. Hakkımız tamamıyla helal olsun ki bu bizim görevimiz" ifadesini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

45 yaş ve üzeri vatandaşlar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı
SAĞLIK45 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanıyor
İyot eksikliği önlenebilir zeka geriliğinin en önemli nedeni
SAĞLIKİyot eksikliği önlenebilir zeka geriliğinin en önemli ...
AMAN DİKKAT! Mutasyonlu virüs o kişilerde ölümü artırdı - Haberler
SAĞLIKMutasyonlu virüs o kişilerde ölümü artırdı
Bakan Koca açıkladı! Yerli aşı müjdesi! Son aşamaya geldi - Haberler
SAĞLIKYerli aşı müjdesi! Son aşamaya geldi
Aydın'da erişkin yoğun bakım yatak kapasitesi yüzde 50 oranında artırıldı
SAĞLIKO ilde erişkin yoğun bakım yatak kapasitesi yüzde 50 ...
İl il risk haritası 10 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller li
SAĞLIKGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası
45 yaş üstü aşı ne zaman olacak? Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 45 yaş üzeri aşılama tarihi...
SAĞLIKBakan Koca açıkladı: 45 yaş üstü...
Son dakika haberi Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
SAĞLIKBakan Koca'dan önemli açıklamalar
İngiltere'de Kovid-19 vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı
SAĞLIKİngiltere'de korkutan Kovid-19 tablosu
SON DAKİKA: 9 Haziran vaka sayısı 2021 açıklandı
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı