Covid-19'u yenen Zeynep Sena, serebral palsi ve lösemiyle mücadelesini de kazandı

Kayseri'de 9 aylıkken yakalandığı Covid-19'u yenen ve 1,5 yaşında serebral palsi tedavisi görürken lösemi teşhisi konulan 4 yaşındaki Zeynep Sena Mutlu, tedavilerle yeniden hayata tutundu.

Hacılar ilçesinde yaşayan Abdullah ve Hatice Mutlu çiftinin ikinci çocukları olan Zeynep Sena, henüz 9 aylıkken Covid-19'a yakalandı.

Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ailesinin de desteğiyle sağlığına kavuşan Zeynep Sena'ya bir yıl sonra serebral palsi (beyin felci) tanısı konuldu.

Fizik tedavi sırasında 2022'de kusma ve yüksek ateş şikayetleri bulunan Zeynep Sena'nın bu kez de lösemiye yakalandığı belirlendi.

Yaklaşık 2 yıldır Kayseri Şehir Hastanesi'nde gördüğü kemoterapi ve fizik tedavi sonucu iki hastalığı da büyük ölçüde atlatan Zeynep Sena, rutin kontrolleri için aralıklarla hastaneye geliyor. REKLAM Kızının yaşadığı süreci anlatan anne Hatice Mutlu, evladının iyileşmesi için gece gündüz hastanelere götürdüğünü söyledi. Evladının 9 aylıkken Covid-19'a yakalandığını ve tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu vurgulayan Mutlu, kızının 1,5 yaşındayken de vücudunun sağ tarafını kullanmakta zorluk çekmesi üzerine serebral palsi tanısı konulduğunu anlattı.

"ZEYNEP SENA ŞU AN MUCİZE GİBİ BİR ŞEY" Kızının fizik tedavi sürecinde de aniden rahatsızlandığını ve kan kanseri teşhisi konulduğunu ifade eden Mutlu, kızının 2 yıldır hastalıklarla mücadele ettiğini dile getirdi. Anne olarak evladının iyileşmesi için elinden geleni yaptığını anlatan Mutlu, "Zeynep Sena şu an mucize gibi bir şey. Çok güçlü çıktı. Zeynep Sena'nın karşısına hep iyi doktorlar çıktı. Fizik tedavide Havva, romatolojide Hakan, hematolojide Fatma hoca çok ilgilendiler. Herkes elinden geleni yaptı. Biz de manevi olarak elimizden geleni yaptık. Allah da olumlu sonuçlandırdı. Üç hastalığı birden atlatması bizim için çok büyük bir mutluluk sebebi. Küçücük bedeniyle 3 hastalığı atlatması anlatılamaz. Allah hiçbir aileyi bu şekilde imtihan etmesin" diye konuştu.

REKLAM Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yandal Polikliniği Uzman Doktoru Fatma Türkan Polat da Zeynep Sena'nın hastaneye müracaat ettiğinde henüz 2 yaşında olduğunu belirtti. Lösemi hastalarına standart kemoterapi uyguladıklarını ifade eden Polat, Zeynep Sena'nın tedavi sürecinin oldukça yoğun ve zorlu geçtiğini aktardı. Zeynep Sena'nın aynı hastanede hem kanser hem de fizik tedavi aldığını dile getiren Polat, şunları kaydetti: "Kanser tedavisi gece gündüz devam eden bir süreç. Fizik tedavi de aralıksız devam edebilmesi için özellikle annenin başında bulunmasıyla yapılan bir tedavi. Sonuçta bazı komplikasyonları ve yan etkileri var. Bu komplikasyon ve yan etkileriyle o merkezin mücadele etmesi gerekir. Sonuçta bu süreç devam ederken Zeynep Sena da bir yandan büyüdü. Şu anki son durumumuz Zeynep Sena'nın lösemi hastalığı tamamen düzeldi. Serebral palsi için de annesi büyük fedakarlıkla fizik tedavilerine devam ediyor. Gitmesi gereken yerlere götürüp getiriyor. Çok az bir şekilde etkileri var ama tamamen düzelebilir bir şey oldu. Şu an 4 yaşına geldi, hayatının yarısından fazlası hastanelerde geçti. Gerçekten bizim için de çok güzel bir mucize oldu. Biz de bu konuda çok mutluyuz."

Polat, dünyadaki en güzel şeyin hasta olan bir bebek veya çocuğun gülerek sağlıklı bir şekilde hayata bakabilmesi olduğunu söyledi. Zeynep Sena'nın tedavi sürecinde, hastanedeki birçok bölümle birlikte hareket ettiklerini ve Gelişimsel Pediatri Polikliniğince de değerlendirildiğini belirten Polat, "Zeynep Sena'nın, değerlendirmeler sonucu ileri zekalı olduğu ortaya çıktı. 4 yaşına kadar hayata 3 defa 'merhaba' dedi, bir de üstüne ileri zekalı olduğu ortaya çıktı. Şimdi de ileri zekasının körelmemesi için aileyle birlikte yapılabilecek şeyleri arayış içerisindeyiz" ifadesini kullandı.