Covid-19'un kalp krizi, felç ve ölüm riskini artırabildiği ortaya çıktı

Bulguları "Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Güney California Üniversitesi, California Üniversitesi (UCLA) ve Ohio eyaletindeki Lerner Araştırma Enstitüsünden bilim insanları, İngiltere'deki Biobank adlı biyomedikal veri tabanında bulunan yaklaşık 250 bin kişinin sağlık kayıtlarını inceledi.

Araştırmacılar, 2020'de Covid-19'a yakalanan hastaların kayıtlarıyla aynı dönemde hastalığa yakalanmayan 222 binden fazla kişinin kayıtlarını karşılaştırdı.

Kayıtlara göre, 2020'de, Covid-19 aşıları çıkmadan önce hastalığa yakalanan 11 binden fazla kişinin bulunduğunu aktaran araştırmacılar, bu kişilerin sonraki üç yıl boyunca hastalığa yakalanmayanlara kıyasla kalp krizi, felç ve ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğunu belirtti.