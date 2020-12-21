Koronavirüs mutasyon paniği İngiltere başta olmak üzere tüm dünyayı sardı. Sosyal medyada "Covid-20" ismiyle bir anda trend olan korona mutasyon haberi sonrası tüm dünya diken üzerinde yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. Konuyla ilgili DSÖ'den son dakika açıklaması gelirken Türkiye'de dahil olmak üzere ülkeler İngiltere'ye kapılarını kapatıp, uçuşları durdurdu. Peki, koronavirüs mutasyonu nedir? İşte, son dakika koronavirüs mutasyon (Covid-19 mutasyonu) haberleri...

İLK AÇIKLAMA JHONSON'DAN GELDİ!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede hızla yayılan koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığını, bu türün diğer türden yüzde 70 daha hızlı yayıldığını açıkladı. Bu sebeple, Londra ve çevresinde Noel'de ailelerin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verildiğini duyurarak, halkın evde kalmasını istedi.

KAPILAR KAPANDI!

İngiltere'de koronavirüs mutasyonu sonrası ülkeler birer birer İngiltere'ye uçuşları durdurma kararı aldı. Mutasyona uğrayan yeni virüs sebebiyle İngiltere'ye uçuşları durduran ülkeler arasında, Türkiye, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Avusturya, Hollanda ve İrlanda bulunuyor. Öte yandan, AB nasıl hareket edeceklerini belirlemek için kriz toplantısı yapacağını açıkladı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA

Koronavirüs mutasyon haberleri sonrası Dünya Sağlık Örgütü'nden de açıklamalar geldi. Yapılan açıklamlarda mutasyonla ilgili gelişmeler sadece İngiltere değil tüm dünyada yakından takip edildiği İngiltere'deki durumla ilgili de İngiliz makamlarıyla yakın temasta olunduğu söylendi.

SOSYAL MEDYADA "COVİD-20" TREND OLDU!

Koronavirüs mutasyon haberleri tüm dünyada panikle takip ediliyor. Yaşnana gelişmeler ise sosyal medyada "COVID-20" ismiyle trend oldu. Sosyal medya kullanıcıları koronavirüs mutasyon haberleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini "COVID-20" etiketiyle tüm dünyada paylaşmaya başladılar.