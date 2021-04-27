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Covid: ABD, 60 milyon doza kadar AstraZeneca aşısını başka ülkelerle paylaşacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin sipariş ettiği AstraZeneca aşılarının 60 milyon dozunun başka ülkelerle paylaşılacağı duyuruldu.

Covid: ABD, 60 milyon doza kadar AstraZeneca aşısını başka ülkelerle paylaşacak
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin sipariş ettiği AstraZeneca aşılarının 60 milyon dozunun başka ülkelerle paylaşılacağı duyuruldu.

İhtiyaç duyan ülkelerle paylaşılacak aşılar, güvenlik incelemelerinin ardından teslim edilecek.

ABD, ülkedeki düzenleyici otoritelerin henüz yaygın kullanımına onay vermediği AstraZeneca aşısını ihtiyacından çok stoklamakla eleştiriliyordu.

Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Joe Biden, 4 milyon doz AstraZenaca aşısını, bu aşıya kullanım onayı veren Meksika ve Kanada ile paylaşacaklarını duyurmuştu.

Hindistan'da yaşanan Covid krizi de, ülkenin sağlık kaynaklarını paylaşıma açması doğrultusunda Biden yönetimi üzerindeki basıncı artırmıştı.

Beyaz Saray, ülkedeki aşıların kullanımını regüle eden FDA'nın incelemesinin ardından ilk etapta 10 milyon doz aşının başka ülkelere gönderilebileceğini kaydetti.

Açıklamaya göre, paylaşılacak aşıların geri kalan 50 milyon dozluk bölümü hala üretim aşamasında.

- Getty Images
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, gönderilecek aşı dozlarının FDA incelemesinden geçirildikten sonra ülkelere iletileceğini belirterek, "Planlamayla ilgili yeni detayları ve aşıların gönderileceği ülkeleri daha sonra açıklayacağız" dedi.

Covid salgınının kasıp kavurduğu Hindistan'daki üreticilere aşının hammaddesinin sağlanacağı da daha önceden duyurulmuştu.

ABD Başkanı Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Pazartesi yaptığı telefon görüşmesinde, oksijen ve aşı malzemeleri dahil olmak üzere tıbbi destek sunma sözü verdi.

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher, diğer ülkelerdeki Covid salgınının tırmanışa geçtiği bir anda atılan bu adımın, Biden yönetimine "aşı diplomasisi" yapma şansı verdiğini kaydediyor.

Zurcher'e göre Biden'ın aşı dozlarını paylaşması, "dünyanın geri kalanına sırtını döndüğü" yönündeki eleştirileri de hafifletebilir.

- Getty Images
Meksika'ya gönderilen ilk parti AstraZenaca aşıları geçtiğimiz hafta ulaştı.

ABD'de aşı kullanımını düzenleyen FDA, şimdiye kadar Covid-19'a karşı üç aşının yaygın kullanımını onayladı. Bunlar, Pfizer-BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson aşıları.

Uzmanlar bu üç aşının ülkedeki tüm ihtiyacı göreceğini, ilave AstraZeneca aşısına ihtiyaç duyulmayacağını belirtiyor.

Son verilere göre ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 53'üne aşının en az bir dozu yapılmış durumda.

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