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Uruguay Covid aşılarını karşılaştırdı! İşte sonuçlar...

Uruguay'da yapılan araştırmaya göre, hastalığı önlemede Pfizer-BioNTech, can kayıplarını önlemede ise Sinovac daha iyi. Yetkililer, Pfizer-BioNTech aşısının risk grubuna uygulanması nedeniyle doğrudan karşılaştırma yapmanın doğru olmayacağı görüşünde

Covid aşıları karşılaştırıldı! Sinovac'ın ölümleri engellemede daha etkili olduğu iddia edildi - Haberler
Covid aşıları karşılaştırıldı!
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HABERTURK.COM

Uruguay Sinovac aşısı olan 712 bin kişiyle Pfizer-BioNTech aşısı yaptıran 150 bin kişinin verilerini karşılaştırdı. Araştırmada Sinovac'ın ölümleri engellemede daha etkili olduğu sonucuna ulaşıldı.

ÜLKEDE AŞILANAN KİŞİ SAYISI 862 BİN

Uruguay'da yapılan araştırmaya göre, hastalığı önlemede Pfizer-BioNTech, can kayıplarını önlemede ise Sinovac daha iyi. Uruguay Sağlık Bakanlığı, aşı kampanyası kapsamında ülkede uyguladığı iki aşının verilerini yayınladı. İki doz Covid-19 aşısı olanların sayısının 862 bin olduğunu, bunların 712 bininin Sinovac; 150 bininin ise Pfizer-BioNTech aşısı yaptırdığını açıkladı.

ÖLÜMLERİ YÜZDE 97 ORANINDA ENGELLEDİ

Çalışmaya göre Pfizer'ın aşısı enfekte olmayı yüzde 75 engellerken, yoğun bakım oranını yüzde 99 düşürdü. Aşının can kayıplarını önlemede oranı ise yüzde 80. Sinovac ise hastalığa karşı yüzde 57 oranında koruyucu. Aşı yoğun bakıma yatışları önlemede yüzde 95 etkiliyken, ikinci doz aşıdan 14 gün sonra ölümleri yüzde 97 oranında engellediği belirlendi.

"KARŞILATIRMA YAPMAK DOĞRU DEĞİL"

Yetkililer, Pfizer-BioNTech aşısının risk grubuna uygulanması nedeniyle doğrudan karşılaştırma yapmanın doğru olmayacağı görüşünde. Pfizer aşısı olduktan sonra hayatını kaybedenlerin büyük oranda 80 yaş olduğu gösterildi. Pfizer aşısı hakkında en kapsamlı araştırma İsrail'de yapıldı. Gerçek saha çalışmasının sonucuna göre Pfizer aşısının hastalığı önlemede yüzde 95 etkili olduğu belirtildi. Çin aşısının ise Türkiye'de yüzde 83.5, Brezilya'da yüzde 50 etkinlik oranı açıklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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