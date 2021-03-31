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Covid aşısı: Almanya 60 yaş altı için AstraZeneca'nın kullanımını kısıtlıyor

AstraZeneca aşısının kanda pıhtı atmasına yol açtığına yönelik bulgular üzerine Almanya, pıhtılaşmanın görüldüğü 60 yaş altına aşının uygulanmasında kısıtlamaya gitme kararı aldı. Aşının üreticileri ise faydalarının zararlarından daha fazla olduğunu savunuyor.

Covid aşısı: Almanya 60 yaş altı için AstraZeneca'nın kullanımını kısıtlıyor
BBC TÜRKÇE
- Reuters

AstraZeneca aşısının kanda pıhtı atmasına yol açtığına yönelik bulgular üzerine Almanya, pıhtılaşmanın görüldüğü 60 yaş altına aşının uygulanmasında kısıtlamaya gitme kararı aldı. Aşının üreticileri ise faydalarının zararlarından daha fazla olduğunu savunuyor.

Almanya'da AstraZeneca aşısı vurulan yaklaşık 2,7 milyon kişinin 31'inde kan pıhtılaşması görüldü. Karar, bunun üzerine alındı.

Daha önce Kanada da aşının 55 yaş altına yapılmasını durdurmuştu.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı aşının toplum için faydalarının zararlarından çok daha fazla olduğuna vurgu yapıyor. Aşının üreticileri de bu açıklamaları hatırlatıyor.

Mart ayının başında birçok Avrupa ülkesinde uygulanması durdurulan AstraZeneca aşısı, kan pıhtılaşması vakalarının sayısının çok az olması ve tedavisinin mümkün olduğunun ortaya çıkması üzerine aşılamayı yeniden başlatmıştı.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ürettiği aşı için İngiliz hükümetinden bir sözcü, aşının güvenilir ve etkili olduğunu, "bugüne kadar binlerce hayat kurtardığını" söyledi:

"Ülkede şimdiye kadar 30 milyon kişi bu aşının ilk dozunu vuruldu. 15 Nisan'a kadar tüm 50 yaş üzerini ve Temmuz sonuna kadar tüm yetişkinleri aşılama hedefimiz devam ediyor."

AstraZeneca bugüne kadar Batı'da en fazla kullanılan aşı oldu. Aşının gelişmekte olan birçok ülkeye de kâr amacı gütmeden ulaştırılması planlanıyor.

Salı günü 73 yaşındaki İtalya Başbakanı Mario Draghi ve aynı yaştaki eşi, aşıya güvendiklerini kamuoyuna göstermek için AstraZeneca'nın ilk dozunu vuruldu.

Almanya'nın yeni aşı politikası

Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn ve 16 eyaletin sağlık bakanları, AstraZeneca'nın 60 yaş altına uygulanmasını durdurma kararı aldı. "Aşının sadece hastaların talebi üzerine, bireysel riskler gözden geçirildikten ve detaylı değerlendirme yapıldıktan sonra uygulanacağı" açıklandı.

Nisan sonunda da AstraZeneca'nın ilk dozunu halihazırda vurulmuş olanların ikinci dozu alabileceği belirtiliyor.

Başbakan Angela Merkel de, ülkesinde kullanılan laç ve aşılarla ilgili herhangi bir soru işareti olmaması gerektiğini, bu sebeple bu kararı aldıklarını açıkladı:

"Tüm aşılara güvenmek zorundayız. Etkinlikleri ve güvenilirlikleri konusunda testlerimizi yapmaya devam edeceğiz ve riskleri ve yararlarını değerlendireceğiz. Her bir vakada ortaya çıkan her bir şüpheyle ilgili elde ettiğimiz bilgiler ışığında bu güven oluşuyor."

- EPA

66 yaşındaki Merkel, kendi sırası geldiğinde AstraZeneca aşısını vurulacağını da söyledi.

Açıklamadan hemen sonra Berlin, Münih ve Brandenburg bölgesinde 60 yaş altına aşının uygulamasının durdurulduğu açıklandı.

Almanya, Mart ayı başında aşının uygulanmasını durduran Avrupa ülkelerinden biriydi. EMA açıklamasının ardından aşılama yeniden başlamıştı.

Ancak sonrasında yapılan araştırmalarda ülkede 31 kişinin pıhtı atmasından etkilendiğini görüldü. Vakalar büyük oranda 55 yaş altı kadınlarda meydana geldi.

Kanada'da hiçbir vakaya rastlanmazken İngiltere'de aşıyı vurulan 11 milyon kişiden beşinde pıhtılaşma görüldü, biri hayatını kaybetti.

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