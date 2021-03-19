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Covid aşısı: Avrupa İlaç Ajansı, Oxford-AstraZeneca aşısının 'güvenli' olduğunu açıkladı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA),uygulanan bazı kişilerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülkede kullanımı askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısının güvenli olduğunu ve aşılamayı durdurmak için bir neden bulunmadığını açıkladı. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Covid aşısı: Avrupa İlaç Ajansı, Oxford-AstraZeneca aşısının 'güvenli' olduğunu açıkladı
BBC TÜRKÇE
- EPA

Avrupa Birliği'nin ilaç sektörünü düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA),uygulanan bazı kişilerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülkede kullanımı askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısının güvenli olduğunu ve aşılamayı durdurmak için bir neden bulunmadığını açıkladı.

EMA Genel Müdürü Emer Cooke, Güvenlik Komitesi toplantısı sonrası Amsterdam'da yaptığı açıklamada, "açık bir bilimsel sonuca vardıklarını" söyledi.

AstraZeneca aşısının güvenliği olduğunu vurgulayan Cooke, "Aşı etkildir. Bireysel kan pıhtılaşması vakalarını inceledik ve aşılama sonrası sıradan trombozlardan daha az vaka olduğu sonucuna vardık" dedi.

Bununla birlikte, son günlerde gündeme gelen şikayetlerle aşı arasındaki bağlantının henüz gözardı edilemeyeceğini belirten EMA Genel Müdürü, aşının faydalarının, dezavantajlarına ağır bastığı kanaatine vardıklarını bildirdi.

EMA'ya göre, her gün binlerce kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği AB ülkeleri için aşı büyük önem taşıyor.

Avrupa'da yaklaşık 20 milyon kişiye uygulandı

Bugüne kadar Avrupa'da yaklaşık 20 milyon kişiye uygulanan AstraZeneca aşısı ile ilgili olarak 25 nadir görülen kan pıhtılaşması vakası saptandı.

EMA, aşı paketlerine, şikayetlerle ilgili bir uyarı eklenmesi önerisinde bulundu.

Norveç ve Danimarka'da AstraZeneca aşısı uygulanan 50 yaşın altındaki 6 kişide şiddetli tromboz ve trombosit kıtlığı geliştiği haberleri üzerine aralarında İrlanda, Hollanda, Almanya, Fransa ve İtalya'nın bulunduğu 13 AB ülkesi, aşının kullanımını geçici olarak durdurma kararı almıştı.

EMA Güvenlik Komitesi ise Salı günü yaptığı toplantıda AstraZeneca aşıısı uygulanan kişilerde ortaya çıkan, düşük trombosit sayısı gibi olağandışı bazı özellikler dahil kan pıhtılaşması vakalarını ayrıntılı biçimde değerlendirmeye başladı.

- Getty Images

'Aşının faydaları yan etki ve risklerine ağır basıyor'

Aşı ile kan pıhtılaşması vakaları arasındaki bağlantı incelendi. AstraZeneca aşısının hastaneye yatma ve ölüm riski açısından koronavirüsün neden olduğu Covid 19 hastalığını önlemede faydalarının, yan etki ve risklerine ağır bastığını açıkladı.

Değerlendirme sürecinde, aşılamadan sonra bildirilen tüm kan pıhtılaşması ve diğer yan etkilere ilişkin mevcut veriler gözden geçirildi. Aşı olan kişilerde ortaya çıkan yan etkilerin AstraZeneca aşısından mı yoksa başka nedenlerden mi kaynaklandığı konusunda, klinik koşulların hızlı ve kapsamlı analizi yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge de AstraZeneca aşısının yararlarının, yan etkilerine çok daha ağır bastığını söylemişti.

Kluge, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşılarının uygulanamasını askıya alan ülkelere, aşılama çalışmalarına devam etmeleri çağrısında bulunmuştu.

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