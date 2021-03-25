Covid aşısı: Avrupa Komisyonu aşı ihracının zorlaştırılmasını önerdi, kararı AB liderleri verecek

İngiliz-İsveç firması AstraZeneca'yı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine aşı tedariki konusundaki sözleşmeye uymamakla suçlayan Avrupa Komisyonu, Covid aşısının ihracatıyla ilgili düzenlemeleri sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Birliğin yürütme organı olan Komisyon, AB liderlerine, aşı ihracı için yeni kriterler getirilmesini ve sürecin zorlaştırılmasını önerdi.

Yarın AB liderler zirvesine sunulacak yeni kurallar aşı ihracatına yasak getirmiyor. Ancak mevzuatta yapılacak değişikliklerin İngiltere ile AB arasında gerginliğe neden olabileceği belirtiliyor.

Video konferans aracılığıyla yapılacak liderler zirvesine ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılması bekleniyor.

'Aşılama oranına bakılacak'

Yeni düzenleme iki temel değişiklik öngörüyor.

Buna göre aşı sevkiyatı yapılacak ülkelerin vatandaşlarını aşılama oranlarına ve kendi aşılarına ya da aşı hammaddesine ihracat sınırlaması getirip getirmediğine bakılacak.

AB, yaz sonuna kadar birlik üyesi ülkelerde toplam nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor.

'İki yönlü olması gerekir'

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Üye ülkelerimiz üçüncü bir pandemi dalgasıyla karşıya ve her şirket sözleşmesine uyuyor değil. Avrupa Birliği, OECD içinde, onlarca ülkeye büyük miktarlarda aşı ihracatı yapmaya devam eden tek büyük üretici. Ama bu yolun iki yönlü çalışması gerekir" dedi.

Ursula von der Leyen, geçen hafta AB'nin şimdiye kadar İngiltere'ye 10 milyon dozdan fazla aşı ihraç ettiğini ancak İngiltere'nin AB'ye hiç aşı göndermediğini söylemişti.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis de yeni düzenlemelerin ihracat yasağı anlamına gelmediğini belirterek amaçlarının ihracat nedeniyle aşı programlarının gerisine düşmeyi engellemek olduğunu belirtti. Dombrovskis "Biz en büyük aşı üreticisiyiz ve AB aşı ihracına devam edecek" dedi.

Komisyon'un sağlık işlerinden sorumlu üyesi Stella Kyriakides ise "Amaç özellikle İngiltere'yi mi cezalandırmak?" sorusuna "Bir pandemiyle karşı karşıyayız ve herhangi bir ülkeyi cezalandırmaya çalışmıyoruz" yanıtını verdi.

İtalya'da aşı dolum fabrikasına baskın

Bu arada, İtalya'da başkent Roma yakınlarındaki Anagni kasabasında hafta sonu Avrupa Komisyonu'nun talebiyle aşı dolumu yapılan bir fabrikaya baskın düzenlenerek 29 milyon doz aşının denetlendiği açıklandı.

AstraZeneca adına aşıları şişelere aşı doldurancve bunları etiketleyen fabrikanın, AB'den onay alan Johnson and Johnson aşıları (Janssen) için de benzer bir hizmet verdiği belirtiliyor.

İtalyan La Stampa gazetesi aşıların bir kısmının İngiltere'ye gönderilebileceğini öne sürmüştü. Ancak İngiliz hükümetinden bir yetkili, İtalya'dan sevkiyat beklemediklerini söyledi.

İtalyan hükümeti ise denetlenen dozların Belçika'ya gitmesinin planlandığını açıkladı. İtalya bu ay 250 bin doz AstraZeneca aşısının Avustralya'ya gönderilmesini engellemişti.