Covid aşısı: Belçika'da sanatçı ve aydınlar, 18-24 yaş arası gençlerin aşıda öncelikli gruba dahil edilmesini istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Covid aşısı: Belçika'da sanatçı ve aydınlar, 18-24 yaş arası gençlerin aşıda öncelikli gruba dahil edilmesini istedi

Belçika'da tanınmış bir grup sanatçı ve aydın, koronavirüse karşı aşılama çalışmalarında 18-24 yaş arasındaki gençlere öncelik verilmesi çağrısında bulundu. Belçikalı aydınlar, aşı sırasındaki yerlerini gençlere bırakmak istediklerini açıkladı.

Covid aşısı: Belçika'da sanatçı ve aydınlar, 18-24 yaş arası gençlerin aşıda öncelikli gruba dahil edilmesini istedi
BBC TÜRKÇE
- EPA

Belçika'da tanınmış bir grup sanatçı ve aydın, koronavirüse karşı aşılama çalışmalarında 18-24 yaş arasındaki gençlerin öncelikli gruba eklenmesi çağrısında bulundu. Belçikalı bazı aydınlar, aşı sırasındaki yerlerini gençlere bırakmak istediklerini açıkladı.

Koronavirüs salgının ilk dalgasında Avrupa'da nüfusa oranla en fazla can kaybının yaşandığı ülkelerin başında gelen Belçika'da, 27 Aralık'tan bu yana aşılama çalışmaları yapılıyor.

Hükümet, aşılamada yaşlılar, konik hastalığa sahip risk grupları ile sağlık çalışanlarına öncelik veriyor. Ancak bazı aydınlar, 18-24 yaş arasındaki gençlerin de, öncelikli gruplara dahil edilmesini istiyor.

'Aşı sıramızı gençlere verin'

Aralarında sinema oyuncuları, yönetmenler, televizyon yapımcıları, gazeteci ve yazarlar, hekimler, iş insanları ile müzisyenlerin yer aldığı 40 tanınmış Belçikalı, bu amaçla bir bildiri yayımladı.

Çocuk hakları örgütü Child Focus yöneticisi Heidi De Pauw ve gazeteci Sara Vercauteren öncülüğünde hazırlanan "Aşı sıramızı gençlere verin" başlıklı bildiride, salgın döneminde en fazla olumsuzluk yaşayan kesimlerin başında gençlerin geldiği vurgulandı.

Yapılan araştırmalara göre, salgın önlemleri nedeniyle, Belçika'daki 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yarısının hayatından memnun olmadığı belirtilen bildiride, bu kuşağın sosyal medya paylaşımlarından da "alarm zillerinin" duyulduğu kaydedildi.

'Gençlerin yardım çığlığını duyuyoruz'

Artık gençlerin ruh sağlığının görmezden gelinemeyeceği vurgulanan bildiride, "Zihinsel sorunlar dışında, kapalı olan kafelerde öğrenci işleri artık mümkün olmadığı için, masraflarını karşılayamayan gençler, öğrenimini bırakıyor ya da, işgücü piyasasına ilk adımını atan ve henüz kalıcı sözleşmeye yapmamış çok sayıda genç aylardırı evde oturuyor" dendi.

"Gençlerin yardım çığlığını duyuyoruz" diyen Belçikalı aydınlar, bu konuda eyleme geçme zamanı geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz yetişkinler ve ebeveynler artık kenara çekilmek istiyoruz. Çünkü hayattan yeterince zevk aldık. Seyahetler, restoranlar, kafeler ve konserlerde yedik, içtik, eğlendik. Ama gençler için durum farklı. Bu kayıp zamanın asla telafisi yok. O nedenle neden gençlerin biraz daha fazla özgürlüğe nasıl kavuşabileceğini düşünmüyoruz?"

Belçikalı aydınlar, bu nedenle yaşlılar, savunamsız gruplar ve sağlık çalışanları ile birlikte 18-24 arasındaki gençlerin de öncelikli olarak aşılanması çağrısında bulundu.

Bu nedenle kendi aşı sıralarından vazgeçerek, yerlerini gençlere bırakmak istediklerini vurgulayan aydınlar, "Sembolik olsa bile, onlara toplumda önemli olduklarına dair bir işaret vermek istiyoruz. Siz nasıl otobüste yaşılılar için yerinizden vazgeçiyorsanız, biz de artık aşı sıramızı sizlere bırakmak istiyoruz" dedi.

Ancak hükümet, aşılamadan sonra hemen özgürleşme beklenmemesi uyarısında bulunuyor. Flaman Sağlık Bakanı Wouter Beke, sağlık hizmetlerinin üzerindeki baskıyı azaltmak için önce yaşlıların ve risk gruplarının aşılanması gerektiğini savunuyor.

Yaklaşık 11,5 milyon nüfusa sahip olan Belçika'da toplam 711 bin kişide koronavirüs saptandı. Salgın nedeniyle büyük bölümü 70 yaş ve üzerindeki 21 bin 124 kişi de hayatını kaybetti.

Salgının ikinci dalgasındaki vaka artışları nedeniyle Kasım ayından bu yana Belçika'da, sıkı önlemler alındı. Yiyecek, içecek ve eğlence sektörü başta olmak üzere çok sayıda işyerinin kapalı olduğu ülkede, 22:00-06:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

- BBC

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İtalya'daki hükümet arayışında 'Süper Mario' formülü gündemde
BBCİtalya'daki hükümet arayışında 'Süper Mario' formülü ...
Çin'de 3000 doz sahte aşı ele geçirildi, 80'den fazla kişi gözaltında
BBCÇin'de 3000 doz sahte aşı ele geçirildi, 80'den fazla ...
Aung San Suu Kyi: Bir zamanların demokrasi sembolü Myanmar liderinin gözden ve iktidardan düşüş hikayesi
BBCAung San Suu Kyi: Bir zamanların demokrasi sembolü ...
Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden Trouw, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin kapatılmasını istedi
BBCHollanda'nın önde gelen gazetelerinden Trouw, aşırı ...
Zara Mohammed: İngiltere Müslüman Konseyi'nin ilk kadın lideri
BBCZara Mohammed: İngiltere Müslüman Konseyi'nin ilk ...
Myanmar'da darbe: Ordu neden yönetime el koydu, bundan sonra ne olacak?
BBCMyanmar'da darbe: Ordu neden yönetime el koydu, ...
Covid: Macaristan'da restoran, bar ve kafe sahipleri kısıtlamaları 'Bıçak kemiğe dayandı' diyerek protesto etti
BBCCovid: Macaristan'da restoran, bar ve kafe sahipleri ...
Clubhouse: Pandemi döneminde yükselişe geçen, davet sistemiyle işleyen yeni sosyal medya platformu
BBCClubhouse: Pandemi döneminde yükselişe geçen, davet ...
Gümüş, Reddit kullanıcılarının toplu alımları sonrası son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
BBCGümüş, Reddit kullanıcılarının toplu alımları sonrası ...
100 yaşında bahçesinde yürüteçle 100 tur yürüyerek 45 milyon dolar bağış toplayan İngiliz gazi korananavirüse yakalandı
BBCİngiltere'de salgının simge isimlerinden Tom Moore ...