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Covid aşısı: Brezilya'dan Oxford/AstraZeneca ve Sinovac'a acil kullanım onayı

Brezilya'da sağlık sisteminin düzenleyici kurumu Anvisa, Oxford Üniversitesi/AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği Covid-19 aşısına ve Çinli Sinovac şirketinin ürettiği CoronVac'a acil kullanım onayı verdi.

Covid aşısı: Brezilya'dan Oxford/AstraZeneca ve Sinovac'a acil kullanım onayı
BBC TÜRKÇE
- EPA

Brezilya'da sağlık sisteminin düzenleyici kurumu Anvisa, Oxford Üniversitesi/AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği Covid-19 aşısına ve Çinli Sinovac şirketinin ürettiği CoronVac'a acil kullanım onayı verdi.

Böylece, dünyada en fazla vaka sayısının görüldüğü üçüncü ülke, en yüksek can kaybına sahip ikinci ülke olan Brezilya'da kitlesel aşılamanın başlamasının da önü açıldı.

Anvisa, Pazar günü televizyondan canlı yayınlanan beş saatlik maratonun ardından iki aşıya onay verme kararı aldı.

Anvisa'nın Başkanı Antônio Barra Torres, "Karşımızda tek bir düşman var. Bu savaşı kazanmak için en büyük şansımız sosyal davranışımızı değiştirmek. Bu olmadan aşı olsa bile zafere ulaşamayız" dedi.

Kararın açıklanmasından kısa bir süre sonra Sao Paulo'da 54 yaşındaki bir hemşire, ülkede aşı olan ilk kişi oldu. Aşılar, ilk etapta sağlık çalışanlarına yapılacak.

Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, günde 1 milyon kişiye aşı yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

"Tek bir düşman var. Bu savaşta en iyi şansımız sosyal davranışta değişiklik yapmak olmalı. Ajans başkanı Antônio Barra Torres etkinlik sırasında, bu olmadan, bir aşı ile bile zafer elde edilemez "dedi.

Brezilya, Çin'den 6 milyon doz CoronVac aşısı satın aldı. Ayrıca 2 milyon dozluk Oxford/AstraZeneca aşısının da Hindistan'dan sevkiyatı bekleniyor.

Yaklaşık 210 milyon kişinin yaşadığı Brezilya, toplamda 254 milyon doz Oxford/AstraZeneca; 100 milyon doz da CoronVac aşısı satın aldı.

Sinovac aşısının etkinliğiyle ilgili tartışmalar

Brezilya'daki Butantan Enstitüsü'nün CoronaVac ile ilgili yaptığı çalışmalardan gelen sonuçlar aşının etkinliğine dair tartışmaları da beraberinde gelmişti.

Brezilya'da yapılan testlerde aşının yüzde 78 oranında etkili olduğu açıklanmıştı.

Ancak daha sonra Butantan Enstitüsü'nden bilim insanları hafif semptom gösteren kişilerin de dahil edildiği "genelleştirilmiş etkinlik oranının" yaklaşık yüzde 50 olduğunu bildirmişti.

Bu, bir aşının yaygın kullanım için değerlendirilmesinde gereken asgari düzeyin biraz üzerinde bir orana işaret ediyor.

Bu açıklamalar bir süredir ülkenin sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve destekçilerinin hedef aldığı CoronaVac aşısıyla ilgili soru işaretlerinin artmasına neden oldu.

Yapılan kamuoyu araştırmaları, Brezilya halkının yüzde 22'si Bolsonaro'nun bu konudaki tutumuna destek verdiğini ve aşı olmayı düşünmediğini ortaya koyuyor.

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