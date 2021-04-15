Covid aşısı: Danimarka, Astra Zeneca aşısının kullanımını durduran ilk ülke oldu

Danimarka, kan pıhtılaşmasına yol açtığına yönelik kaygılar nedeniyle Oxford-Astra Zeneca aşısının kullanımını durduran ilk ülke oldu.

Açıklamayı yapan Danimarka Ulusal Sağlık Birimi Başkanı Soren Brostrom, bunun gelecekte aşıyı hiçbir zaman kullanmayacakları anlamına gelmediğini söyledi.

Soren Brostrom, "Danimarka gelecekte bugünkünden farklı bir konumda olursa ve salgınının üçüncü dalgasından etkilenirse, sağlık yetkilileri aşıyı kullanmak için tereddüt etmeyecek" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa İlaç Ajansı (EMA),ülkelere aşının kullanımına devam etmeleri çağrısı yapmışlar, kan pıhtılaşmasının çok nadir görülen bir yan etki olduğunu belirtmişler ve aşının faydalarının risklerden çok daha fazla olduğunu vurgulamışlardı.

Danimarka, Oxford-Astra Zeneca aşısının kullanımını bir ay önce askıya almıştı.

Ülkede yaklaşık 150 bin kişiye bu aşının ilk dozu yapıldı. Aşı uygulananların toplam sayısı ise yaklaşık 1 milyon.

Açıklanan son kararın ise aşı programını birkaç hafta boyunca yavaşlatması bekleniyor.

Danimarka, yine kan pıhtılaşmasına yol açtığına yönelik kaygılar nedeniyle son olarak Johnson & Johnson aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuştu. Salı günü ABD, Kanada ve AB de aynı yönde karar almıştı.