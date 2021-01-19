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Covid aşısı: İngiltere'de hükümet dakikada ortalama 140 kişiye aşı yapıldığını açıkladı

İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Aralık ayı başında başlatılan aşılama kampanyası hızlandırıldı. Bu hafta dördüncü öncelik grubu olan "70 yaş ve üzeri ile sağlık durumları aşırı kırılgan olanların" aşılanmasına başlandı. Sky News Televizyonu'na konuşan aşı programından sorumlu hükümet yetkilisi Nadhim Zahawi, ülkede dakikada ortalama 140 kişiye Covid-19 aşısı yapıldığını söyledi.

Covid aşısı: İngiltere'de hükümet dakikada ortalama 140 kişiye aşı yapıldığını açıkladı
BBC TÜRKÇE
- Reuters

İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Aralık ayı başında başlatılan aşılama kampanyası hızlandırıldı. Bu hafta dördüncü öncelik grubu olan "70 yaş ve üzeri ile sağlık durumları aşırı kırılgan olanların" aşılanmasına başlandı. Sky News Televizyonu'na konuşan aşı programından sorumlu hükümet yetkilisi Nadhim Zahawi, ülkede dakikada ortalama 140 kişiye Covid-19 aşısı yapıldığını söyledi.

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Sözcüsü Sir Simon Stevens, İngiltere'de halen her bir dakika içinde tespit edilen Covid vaka sayısının dört katı aşı yapıldığını açıkladı.

Sir Simon Stevens bazı hastanelerin günün 24 saati ve haftanın her günü aşılamaya geçeceğini, bunun 10 gün süreyle deneneceğini duyurdu.

Stevens aşılamadaki hız ve başarıya karşın sağlık hizmetlerinin hiç bu kadar tehlikeli bir noktada olmadığına, şu anda hastanelerde geçen yıl Nisan ayındaki birinci dalganın en yüksek noktasına kıyasla yüzde 75 daha fazla hasta bulunduğuna dikkat çekti.

Başbakan Boris Johnson ise İngiltere'de halen tespit edilen Covid vaka sayısından çok daha fazla kişiye aşı yapılmasının salgınla mücadelede dönüm noktası olduğunu vurguladı.

İngiltere'de şu ana kadar Covid-19 aşısı yapılanların kişilerin sayısı 3,8 milyona ulaştı. Koronavirüs salgınının başından bu yana tespit edilen resmi vaka sayısı ise 3,4 milyon.

İlk iki öncelik grubundaki, bakım evlerinde kalanlar ve çalışanlar, 80 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanlarının aşılanması sürüyor. Şu ana kadar 80 yaş üzeri nüfusun yarısının, en az birinci doz aşılarının yapıldığı açıklandı.

Ülkenin farklı yerlerinde bugün açılan 10 yeni kitlesel aşılama merkezi de kampanyanın hızlandırılmasına katkıda bulunacak. Daha önce hastaneler, aile hekimlikleri ve bazı eczanelere ek olarak, ülkenin farklı yerlerinde kilise, spor merkezi, stadyum, fuar alanı gibi yerlerde 7 kitlesel aşılama merkezi açılmıştı.

Hükümet 15 Şubat tarihine kadar ilk dört öncelik grubundaki 15 milyon kişinin tamamının, Mayıs ayına kadar 9 öncelikli grubun tümünün, Eylül ayına kadar da bütün yetişkin nüfusun aşılanmasını hedefliyor.

- EPA

Seyahat koridorları kapatıldı

İngiltere hükümeti Cuma günü, ülke çapında uygulanan sıkı kapatma önlemlerine ek olarak yaz aylarında onlarca ülkeyle açılan seyahat koridorlarını da, "henüz keşfedilmemiş yeni virüs mutasyonlarının ülkeye giriş riskini azaltmak amacıyla" en az 15 Şubat'a kadar kapatmıştı.

İlan edilen yeni kurallara göre bugünden itibaren başka ülkelerden İngiltere'ye gelecek herkes belli bir süre karantinada kalacak.

Ayrıca yurt dışından gelenlerin İngiltere'ye girebilmeleri için, son 72 saatte Covid testi yaptırılması ve sonucun negatif çıkması gerekiyor.

Ulusal Sağlık Hizmetleri ne durumda?

İngiltere'de açıklanan son rakamlara göre Pazar günü itibarıyla günlük koronavirüs vaka sayısı 38 bini aşmış ve virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 671 kişi yaşamını yitirmişti.

Yedi günlük ortalamaya bakıldığında ise son bir hafta içindeki ortalama günlük vaka sayısı 46 bini aşıyor, günlük can kaybı ise 1119.

- BBC

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