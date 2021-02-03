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Covid aşısı: Rus aşısı Sputnik V’nin etkinlik oranı yüzde 91,6

Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V'in etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğu açıklandı. Bilim dergisi Lancet'ta yayımlanan Faz 3 sonuçlarında, Sputnik V'in şiddetli hastalık ve Covid-19'dan ölümleri tamamen önlediği belirtildi.

Covid aşısı: Rus aşısı Sputnik V’nin etkinlik oranı yüzde 91,6
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V'in etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğu açıklandı.

Bilim dergisi Lancet'ta yayımlanan Faz 3 sonuçlarında, Sputnik V'in şiddetli hastalık ve Covid-19'dan ölümleri tamamen önlediği belirtildi.

Aşının son faz sonuçları açıklanmadan kullanımına başlanması tartışma yaratmıştı.

Ancak bilim insanları şimdi yayımlanan sonuçların açık olduğunu ve aşının bilimsel ilkelerinin ortaya konduğunu söylüyor.

Diğer aşılarla aynı kategoride

Uzmanlar, bu sonuçlarla Sputnik V'nin, etkinliği kanıtlanmış BioNTech/Pfizer, Moderna, Janssen ve Oxford/AstraZeneca'yla aynı kategoriye dahil olduğunu söylüyor.

Sputnik V, İngiltere'de geliştirilen Oxford/AstraZeneca ile Belçika'da geliştirilen Janssen aşısıyla aynı prensipte geliştirildi.

Bu yöntemde koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşımak için zayıflatılmış, grip virüsüne benzer bir virüs kullanılıyor.

Vücut virüsün genetik kodunun bir bölüne maruz bırakılıyor. Bu, vücudun tehditleri tanımasını ve hastalıkla savaşmayı öğrenmesini sağlıyor.

Aşıdan sonra vücut koronavirüsle savaşması için tasarlanmış antikorlar üretmeye başlıyor.

Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesi anlamına geliyor.

Farklı ikinci doz

Ancak diğer aşıların aksine Sputnik V'in 21 gün arayla yapılan iki dozunda birbirlerinden hafif şekilde farklı olan iki versiyon kullanılıyor.

İki doz da farklı vektörlerle koronavirüsün dikensi proteinini hedef alıyor.

Uzmanlar aynı versiyonun iki kez kullanılması yerine, iki değişik formülle bağışıklık sisteminin daha da güçlendirilmesinin amaçlandığını söylüyor.

Bu arada denemeler sırasında gönüllüler arasında hiçbir ciddi reaksiyon görülmediği açıklandı. Aşı yapılan grupta ağır hastalık ve ölüm de görülmedi.

Sputnik V aşısı halihazırda Rusya'nın yanı sıra Arjantin, Filistin, Venezuela, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'da da kullanılıyor.

Lancet'ta sonuçlarla birlikte yayımlanan bir yorumda Prof. Ian Jones ve Polly Roy, "Sputnik V aşısı aceleye getirildiği ve şeffaflık içermediği için eleştirildi. Ama sonuçlar artık açık. Bu da Covid-19'la mücadeleye yeni bir aşının daha katılabileceği anlamına geliyor" dedi.

- BBC

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