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Covid: Brezilya'da salgın nedeniyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 4 bin 195 kişi hayatını kaybetti. Bu, ülkede salgında bugüne kadar açıklanan en büyük günlük can kaybı oldu.

Covid: Brezilya'da salgın nedeniyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 4 bin 195 kişi hayatını kaybetti. Bu, ülkede salgında bugüne kadar açıklanan en büyük günlük can kaybı oldu.

Birçok bölgede sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu ülkede, hasta sayısı hastanelerin kapasitelerini zorluyor. Çok sayıda Covid hastasına hastanelerde yer bulanmıyor.

Bazı kentlerde hastaların tedavi beklerken hayatlarını kaybettiği biliniyor.

Ülkede ölüm ve vaka sayısının artmasında daha bulaşıcı olan mutant virüs P1 varyantı etkili oldu.

Brezilya'da toplam vaka sayısı 13 milyonu aştı, Covid-19 hastalığı sonucu ölenlerin sayısı 337 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, hastalık sonucu sadece Mart ayında 66 bin 570 kişi yaşamını yitirdi ve bu sayı, Şubat ayında hayatını kaybedenlerin iki katından fazla.

Can kaybında dünyada ikinci sırada

Salgının başladığı günden bu yana dünyada ABD'den sonra en fazla kişinin hayatını kaybettiği ülke de Brezilya.

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro salgın döneminde izlediği politikalar nedeniyle eleştiriliyor.

Daha önce uzun süre salgının abartıldığını savunan ve koronavirüs aşıları hakkında şüpheleri olduğun söyleyen Bolsonaro, tepkiler sonrası son günlerde birçok ülkeden milyonlarca doz aşıyı mümkün olan en kısa sürede alabilmek için harekete geçmişti.

Brezilya'da şu ana kadar nüfusu yüzde 8'ine aşı yapılabildi.

- Reuters

Cumhurbaşkanı Bolsonaro uzun süre koronavirüs kısıtlamalarına karşı çıkmış, kısıtlamaların ülke ekonomisine virüsten daha fazla zarar vereceğini savunmuştu.

Bu konuda sık sık yerel yönetimlerle de karşı karşıya gelen Bolsonaro, bazı bölgelerde alınan kısıtlama kararlarını da mahkemelere taşımıştı.

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