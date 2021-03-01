Covid: Brezilya varyantı Birleşik Krallık'ta da tespit edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Covid: Brezilya varyantı Birleşik Krallık'ta da tespit edildi

İlk olarak Brezilya'da tespit edilen koronavirüs varyantının Birleşik Krallık'ta da görüldüğü açıklandı. Üç vakaya İngiltere'de rastlanırken üç vaka da İskoçya'da görüldü.

Covid: Brezilya varyantı Birleşik Krallık'ta da tespit edildi
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

İlk olarak Brezilya'da tespit edilen koronavirüs varyantının Birleşik Krallık'ta da görüldüğü açıklandı.

Üç vakaya İngiltere'de rastlanırken üç vaka da İskoçya'da görüldü.

İngiltere'de uzmanlar, pozitif çıkan başka bir test sonucunun da varyantla ilgili takibini sürdürüyor.

İskoç hükümeti, üç vatandaşının ülkeye Brezilya'da Paris ve Londra aktarmalarıyla geldiğini duyurdu.

https://www.youtube.com/watch?v=jLalFusoiAc&feature=youtu.be

Diğer yolcular da takip ediliyor

İngiltere'de tespit edilen ilk iki varyant vakası, otel karantinası kuralının yürürlüğe girmesinden beş gün önce, 10 Şubat'ta Brezilya'dan ülkeye dönen bir kişinin yaşadığı hanede görüldü.

Güney Gloucestershire'da aynı evde yaşayan diğer 2 kişinin koronavirüs testi de pozitif çıktı ancak bu vakaların varyantla ilgili olup olmadığı üzerindeki çalışmalar henüz neticelendirilmedi.

İngiltere Halk Sağlığı Merkezi (PHE),Sao Paulo'dan Zürih aktarmasıyla Londra'ya yapılan aynı uçuştaki diğer yolcuların da takip edildiğini bildirdi.

Ülkede tespit edilen üçüncü vakanın ise bu iki kişiyle bağlantısı yok. Ancak bu kişinin nerede olduğu henüz bilinmiyor. PHE, kişinin kaydının henüz tamamlamadığını, bu nedenle ayrıntıların henüz mevcut olmadığını söyledi.

Güney Gloucestershire'da test sayıları da artırılıyor. Yetkililer, semptom göstermeyen kişilere de test yaptırma çağrısında bulundu.

İskoç hükümeti ise söz konusu üç kişinin testlerinin ev karantinalarında pozitif çıktığını söyledi.

Hem PHE hem de İskoç hükümeti, B.1.351 olarak bilinen Güney Afrika varyantı ile benzer mutasyonlara sahip Brezilya varyantını endişe kaynağı olarak tanımladığını söyledi.

- PA Media
Ülkenin başka yerlerinde de varyantların tespitine yönelik ilave testler dağıtıldı.

Daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor

İlk olarak Japonya'dan Brezilya'nın kuzeyine seyahat eden bir kişide görülen P1 olarak adlandırılan bu varyantın daha bulaşıcı olduğunu düşünülüyor.

Mevcut koronavirüs aşılarının da bu varyanta karşı etkili olamayacağı yönünde bazı endişeler var. Ancak İngilitere Ulusal Sağlık Servisi'nde (NHS) görev yapan Prof. Stephen Powis, aşıların kolaylıkla uyarlanabileceğini söylüyor.

PHE'den Dr. Susan Hopkins ise Birleşik Krallık'ın varyantları ve mutasyonları tanımlamada diğer birçok ülkeden daha ileri olduğunu ve bu nedenle hızlı hareket edebildiğini söyledi.

Muhalafetten hükümete eleştiri

15 Şubat'tan itibaren İngiltere'de Brezilya dahil 33 ülkeden ülkeye gelen yolcular için 10 günlük otel karantinası uygulanıyor. İskoçya için bu kural tüm ülkeden gelenler için geçerli.

Bu tarihten önce İngiltere'ye gelenlerin kendilerini evlerinde karantinaya alması gerekiyordu.

Muhalefetteki İşçi Partisi, hükümeti otel karantinasını uygulamasını yürürlüğe geç sokmakla eleştiriyor.

İngiltere'de son olarak günlük 6 bin 35 yeni koronavirüs vakası bildirilirken, virüs sebebiyle de 144 kişinin öldüğü açıklandı. Ülkede 20 milyondan fazla kişi de aşılandı.

- BBC

Analiz

Michelle Roberts - Sağlık editörü

Güney Afrika varyantı ile benzer mutasyonlar taşıyan Brezilya varyantı yetkilileri endişelendirdi.

İki varyant da daha bulaşıcı ve belki de mevcut aşıların durdurmasının daha zor olduğu benzer genetik değişimlere sahip.

Şu anda yapılan koronavirüs aşıları ise bu varyantlara göre tasarlanmadı.

Bilim insanları mevcut aşıların varyantlar karşısında tam olarak olmasa da koruma gösterdiğini düşünüyor.

Halihazırda aşıların varyantlar karşısında da etki göstermesine yönelik yapılan çalışmalar var.

Yeni güncellenmiş aşılar da aylar içerisinde hazır olabilir. Bu da Birleşik Krallık'ın insanlara gelecek kıştan önce takviye aşı vermesi anlamına gelir.

Henüz tanımlanmamış yeni varyantlar için daha fazla vaka olacak.

Bu vakaları yok etmek olası görünmese de, yeni varyantlar da dahil olmak üzere koronavirüsün yayılmasını yavaşlatma kararlılığı var. Sosyal mesafe kurallarına uymak bu konuda yardımcı olacaktır.

- BBC

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Donald Trump, 2024 seçimlerinde yeniden adaylığının sinyalini verdi: "Onları üçüncü kez yenmeye karar verebilirim"
BBCDonald Trump, 2024 seçimlerinde yeniden adaylığının ...
Papa Francesco iklim değişikliğini 'Nuh tufanına' benzetti
BBCPapa Francesco iklim değişikliğini 'Nuh tufanına' ...
SKANDAL! Son dakika: Amazonlar Facebook'tan satışa çıkarıldı
BBCAmazon ormanları sosyal ağlarda satışa çıkarıldı!
Dünyanın en yeni ülkesi Güney Sudan'da kadın futbol ligi kuruldu: 'Futbol kadınlar için tabuydu, şimdi futbol oynayan kadınların sayısı artıyor'
BBCDünyanın en yeni ülkesi Güney Sudan'da kadın futbol ...
ABD teşvik paketi: 1,9 trilyon dolarlık ekonomik canlandırma paketine Temsilciler Meclisi'nden onay
BBCABD teşvik paketi: 1,9 trilyon dolarlık ekonomik ...
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı'nı görevden almayı reddetti
BBCErmenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Genelkurmay ...
LeBron James ile Zlatan İbrahimoviç arasında 'Futbola siyaset karışır mı?' tartışması
BBCLeBron James ile Zlatan İbrahimoviç arasında 'Futbola ...
Birleşik Krallık'ta aşılananların sayısı 20 milyona yaklaştı
BBCBirleşik Krallık'ta aşılananların sayısı 20 milyona ...
İngiltere'den Türkiye’ye tatil rezervasyonları yüzde 350 arttı
BBCİngiltere'den Türkiye’ye tatil rezervasyonları yüzde ...
Twitter’a ücretli ‘Süper Takip’ özelliği geliyor
BBCTwitter’a ücretli ‘Süper Takip’ özelliği geliyor