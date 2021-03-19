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Covid: Fransa 'üçüncü dalgaya karşı' Paris dahil 16 bölgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulayacak

Fransa, koronavirüs vakalarının artmasıyla salgında üçüncü dalganın önlenmesi amacıyla başkent Paris'te ve 15 bölgede bir aylık sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı.

Covid: Fransa 'üçüncü dalgaya karşı' Paris dahil 16 bölgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulayacak
BBC TÜRKÇE
- EPA

Fransa, koronavirüs vakalarının artmasıyla salgında üçüncü dalganın önlenmesi amacıyla başkent Paris'te ve 15 bölgede bir aylık sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı.

Kısıtlamalar Cuma gece yarısı başlayacak.

Başbakan Jean Castex, kısıtlamaların bu kez öncekiler kadar katı olmayacağını, egzersiz yapmak amacıyla dışarı çıkmaya izin verileceğini söyledi.

Fransa'da son 24 saatte kaydedilen koronavirüs vaka sayısı 35 bine ulaştı.

Castex, salgında "üçüncü dalga" ihtimalinin arttığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, özellikle Paris'te durumun kaygı verici olduğunu belirterek, yoğun bakımdaki hasta sayısının 1200'e ulaştığını ve bunun Kasım ayındaki ikinci dalgada kayda geçen rakamlardan daha yüksek olduğunu söyeldi.

Yeni önlemler, zorunlu ihtiyaçlar dışındaki dükkan ve mağazaların kapatılmasını içeriyor. Ancak okullar açık kalacak.

Vatandaşların evlerinden 10 km mesafe içinde dışarıda egzersiz yapmasına izin verilecek. Ancak geçerli bir neden sunulmadan başka bölgelere seyahat edilemeyecek.

Önlemlerin uygulanacağı 16 bölgede, evlerinden dışarı çıkanların, bunun nedenini açıkladıkları bir form doldurmaları gerekecek.

Ülke çapında akşamları uygulanan genel sokağa çıkma kısıtlaması da bir saat ileri alınarak yerel saatle 19.00'dan itibaren uygulanmaya devam edecek.

Fransa'da üçüncü dalga iddiaları, hükümete aşılamada yavaş davrandığı eleştirilerinin yöneltildiği bir dönemde gündeme geldi.

Fransa, kanda pıhtılaşma riski nedeniyle bir süre önce askıya aldığı AstraZeneca aşısını Cuma gününden itibaren yeniden uygulamaya başlayacak.

Avrupa İlaç Ajansı'ndan bugün yapılan açıklamada, Oxford-AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğu belirtilerek, aşının Covid'e karşı yararlarının risklerinden çok daha fazla olduğu vurgulandı.

Başbakan Castex, aşının güvenli olduğunu göstermek üzere kendisinin de aşı olacağını belirtti.

Fransa'da aşının askıya alınmasının ardından yapılan bir kamuoyu yoklaması, nüfusun sadece yüzde 20'sinin aşıya güvendiğini ortaya koymuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Fransa'da toplam koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 240 bini aştı, Covid-19 nedeniyle can kaybı ise 91 bin 833'e ulaştı.

- Getty Images

İtalya'da da yeniden kısıtlamalara dönüldü

Avrupa'da koronavirüs salgınından ilk etkilenen ülke olan İtalya'da geçen yıl uygulanan sıkı tedbirlerin benzerleri, Mart ortasından itibaren ülkenin büyük kısmında yeniden uygulanmaya başlandı.

Başbakan Mario Draghi "yeni bir dalgayla karşı karşıyayız" diyerek duyurduğu yeni tedbirler 6 Nisan'a kadar geçerli olacak.

Ülke nüfusunun büyük bölümünün yaşadığı 10 bölge, katı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı "kırmızı bölge" ilan edildi.

Başkent Roma'nın içinde yer aldığı Lazio bölgesi ve kuzeydeki finans merkezi Milano'nun bulunduğu Lombardiya da kırmızı bölgeler arasında.

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