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Covid geçirenler aşı oluyor mu? Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olabilir?

Son zamanların en büyük küresel salgını olan koronavirüse yakalanan ve atlatan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de aşı konusu olmuştu. Milyonlarca vatandaşın aşı işlemleri başladığından beri merak ettiği Covid geçirenler aşı oluyor mu? sorusunun cevabı belli oldu. Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olabilir?

Covid geçirenler aşı oluyor mu? Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olabilir?

Sağlık Bakanlığı aşı sisteminde yer alan bilgilere göre ülke genelinde 18 yaş ve üzeri herkes aşı sistemine tanımlandı. Salgın sürecinde koronavirüs pozitif çıkan ve hastalığı atlatan vatandaşlar koronavirüs aşı olup olamayacağını araştırıyordu. Uzmanlar beklenen açıklama geldi.

COVİD GEÇİRENLER AŞI OLABİLİR Mİ?

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Habertürk'e yaptığı açıklamada, koronavirüs geçiren kişilerin 6 aydan önce aşılanmasının bilimsel olarak gerekli olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Ünal, "Tıbbi olarak buna gerek yok. 6 ay bile kesin değil. 6 aydan daha fazla koruma ihtimali çok yüksek. Hastalığı geçirenleri aşılayalım konusu yavaş yavaş gündeme geliyor ama 6 aydan önce aşı yapmanın bilimsel olarak bir gerekliliği yok. 6 aydan sonra yapılıp yapılmayacağı da hala konuşuluyor" açıklamasında bulundu.

KORONAVİRÜS ATLATANLAR NE ZAMAN AŞI OLABİLİR?

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda ise bu soruya şu yanıt veriliyor: "Covid-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam ediyor. Covid-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; Covid-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir."

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