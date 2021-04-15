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Covid: Hollanda'nın Utrecht kentinde bazı kafe ve restoranlar 'koronavirüs deneyi' için 4 günlüğüne açıldı

Hollanda'nın Utrecht kentindeki kafe ve restoranlar, müşteriler ile çalışanların kapalı alanda koronavirüs salgınından nasıl etkilendiğini araştırmak amacıyla 4 günlüğüne açılıyor.

Covid: Hollanda'nın Utrecht kentinde bazı kafe ve restoranlar 'koronavirüs deneyi' için 4 günlüğüne açıldı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Fieldlab deneyi, kapalı alanlarda virüsün yayılmasını gönüllü müşterilerle test ediyor.

Hollanda'nın Utrecht kentinde bazı kafe ve restoranlar, müşteriler ile çalışanların kapalı alanda koronavirüs salgınından nasıl etkilendiğini araştırmak amacıyla 4 günlüğüne açıldı.

Kent merkezindeki 5 kafe ve restoranda yapılan deneyle, salgın döneminde kafe ve restoranların güvenli bir şekilde yeniden açılıp açılamayacağı araştırılacak.

Hollanda'da hükümet ve etkinlik sektörünün desteğiyle yürütülen "Fieldlab" (saha deneyi) araştırması kapsamında bu kafe ve restoranlar bugünden Cumartesi gününe kadar müşterilerine hizmet verecek.

Hollanda hükümetinden yapılan açıklamaya göre, deney sırasında müşteri ve çalışanlar arasındaki temas anlarının; mesafe, süre ve farklı insan sayısı açısından koronavirüsün yayılmasına etkisi araştırılacak.

Kafe ve restoranların kapalı alanlarındaki havalandırma, içerideki temiz hava durumu ile karbondioksit miktarı da incelenecek. Kapalı alandaki karbondioksit miktarının müşteri ve çalışanlar arasında virüs yayılımını nasıl etkilediğine bakılacak.

Deney kapsamında, kafe ve restoran müşterilerinin koronavirüs kurallarına yeterince uyup uymadığı da incelenecek.

Deneme amaçlı açılan kafe ve restoranlara gitmek isteyen müşteriler, Fieldlab internet sitesi üzerinden rezervasyon yaptırabilecek. Deneye katılan müşteri ve çalışanlar, negatif koronavirüs testi sonucu göstermek zorunda. Her müşteri en fazla 2 saat içeride kalabilecek.

Utrecht Belediyesi'ne göre, deney sırasında elde edilecek veriler, salgın döneminde restoran, kafe ve barların güvenli bir şekilde yeniden açılması açısından büyük önem taşıyor.

Utrecht'te Filedlab deneyi kapsamında, Şubat ayında 500'er izleyicinin katılımıyla kapalı alanda tiyatro gösterisi ve konferans düzenlenmişti.

- Getty Images
Şubat ayında Covid deneyi için izleyicilerle gerçekleşen bir stand-up gösterisi.

Pazar günü sonuçları açıklanan bu deneylere göre, belirli koşullar çerçevesinde tiyatro ve konferans salonları güvenli bir şekilde yeniden açılabilir. Çünkü, izleyicilerin sabit konumda oturduğu ve maske taktığı etkinliklerde yeni enfeksiyonlara rastlanmadı.

Hollanda'da Fieldlab deneyleri kapsamında 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında 10 bin kişinin katılacağı yeni kitlesel deneyler gerçekleştirilecek.

Hollanda'daki en büyük eğlence parklarından biri olan Efteling, 24 Nisan'da, negatif test sonucu gösteren 8 bin müşterisine kapılarını açacak. Müşteriler, parka girmeden önce test yaptırabilecek.

Breda kentinde 24 Nisan'da yapılacak Turuncu Gün etkinliği ve Lichtenvoorde kasabasındaki Startschotgala konserine 10'ar bin kişi alınacak.

İlk sonuçlar 'umut verici'

Hollanda hükümetine göre, Fileldlab araştırmalarının ilk sonuçları umut verici. Bu nedenle, yeni deneylerle adım adım daha fazla normalleşme planlanıyor. Ancak Hollanda Bilim Kurulu (OMT),bu tür deneyler nedeniyle kaygılı.

Yüksek vaka artışları nedeniyle "durumun vahim boyutta" olduğunu belirten OMT, bu nedenle hükümete önlemlerin gevşetilmesi konusunda acele etmemesi uyarısında bulundu.

Bilim Kurulu, Fieldlab deneylerine yaklaşık 200 bin katılımcı beklendiğine dikkati çekerek, bunun Nisan ayındaki vaka sayılarının yüzde 0,6 ile yüzde 1 oranında artmasına neden olacağını bildirdi.

Hollanda'da şu anda günlük ortalama vaka sayısı 6 bin 500 civarında. 17 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 1 milyon 364 bin kişi Covid-19'a yakalandı. Salgın nedeniyle 16 bin 882 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede Ocak ayından bu yana 3 milyon 900 bin kişiye koronavirüs aşısı uygulandı.

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