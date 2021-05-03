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Covid: İngiltere'de sosyal mesafe ve maske kurallarının olmadığı pilot festivale 5 bin kişi katıldı

İngiltere'nin Liverpool kentinde Pazar günü, normalleşme sürecinde etkinliklerin güvenli şekilde nasıl yapılacağını tespit etme amacıyla bir konser düzenlendi. Konser, pandeminin başlamasından bu yana ülkede kapalı alanda gerçekleştirilen en büyük etkinlikti ve 21 Haziran'dan sonra yaz festivallerinin nasıl yapılabileceğini anlamak amacıyla organize edildi.

Covid: İngiltere'de sosyal mesafe ve maske kurallarının olmadığı pilot festivale 5 bin kişi katıldı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Liverpool'daki etkinliğe yaklaşık 5 bin kişi sosyal mesafe ve maske kuralı olmaksızın katıldı.

İngiltere'nin Liverpool kentinde Pazar günü, normalleşme sürecinde etkinliklerin güvenli şekilde nasıl yapılacağını tespit etme amacıyla bir konser düzenlendi. Konser, pandeminin başlamasından bu yana ülkede kapalı alanda gerçekleştirilen en büyük etkinlikti ve 21 Haziran'dan sonra yaz festivallerinin nasıl yapılabileceğini anlamak amacıyla organize edildi.

Sosyal mesafe ve maske kurallarının olmadığı konsere 5 bin kişi katıldı.

Bilet alan herkesten, konserden bir gün önce test yaptırmaları istendi. Konsere test sonucu negatif olanlar alındı.

Ayrıca konsere gelen izleyicilerden etkinlik günü ve etkinlikten 5 gün sonra daha hassas sonuçlar veren PCR testlerini yapmaları istendi.

Bilim insanları etkinlikte ayrıca izleyici hareketi ve etkileşimi, havalandırma, süre, yemek ve alkol tüketimi gibi faktörleri de inceledi.

İngiltere'de 21 Haziran itibarıyla normalleşme sürecinin dördüncü ve son aşamasına geçilecek. Bu tarihte gece kulüpleri de yeniden açılacak.

- EPA

Sefton Park'taki etkinlikte kapılar saat 16.30'da açıldı. 17.30'da kabinde indie marşları çalan DJ performansı sırasında insanlar yalnızca omuz omuza gelmedi, pek çok insan omuzlar üstüne de alındı.

Liverpoollu müzisyen Zuzu'nun sahne çıkmasıyla birlikte büyük bir çığlık koptu.

Konserin ardından etkinliği değerlendiren sanatçı, "İnanılmaz biçimde duygusaldı. Gerçek değil gibiydi. Sanki bir uçaktan atlamak gibiydi. Kalbim küt küt atıyordu. Sahnede kendimi tutttum ama sahneden indikten sonra ağladığımı itiraf etmeliyim" diye konuştu.

2 saatin ardından bu kez sahneye konserin ana grubu olarak listelerde zirvelere oynayan Blossoms çıktı.

- EPA

Deney etkinlikle aslında "normal" bir konserin test edilmesi planlanıyordu. Ancak insanların enerjisi, o denli yüksekti ki, teneffüs edilen hava ve ortama salınan nefes de önceki yıllardakilerden çok daha fazlaydı.

Konsere gelen 19 yaşındaki Aneesa Habib, konseri "Normalden çok daha iyiydi" diye değerlendirdi.

Arkadaşı 20 yaşındaki Joby Mathew ise insanlarla çevrili olmanın çok çılgınca olduğunu belirterek, "Konser inanılmazdı. Herkesin ortasında olmak, sadece dolaşmak... Kendinizden daha büyük bir şeyin parçası olduğunuzu hissediyorsunuz" dedi.

- EPA

21 yaşındaki Jack Young ise etkinlik hakkında "herkesin omuzlarından bir ağırlık kalkmış gibi" benzetmesini yaptı.

Chloe isimli başka bir müziksever, konserle birlikte hayatta olduğunu yeniden hissettiğini söylerken, 26 yaşındaki Alex Druce ise "Bir zamanlar sahip olduğumuz hayata geri dönmüş gibiydik. Yaklaşık 2 yıldır bir kafes hayvanı gibiyiz" diye konuştu.

Bazı izleyiciler ise kalabalığın içerisinde bir miktar endişe duyduklarını dile getirdi.

- PA Media
Liverpoollu şarkıcı Zuzu da etkinlikte sahne aldı.

Etkinlik büyük ölçüde güven verici oldu ve başarısı da yakın zaman içerisinde böyle konserleri yeniden görüp görmeyeceğimizi belirlemeye yardımcı olacak.

Ayrıca deneyler kapsamında Cuma ve Cumartesi günleri Liverpool'da 3'er bin kişinin katıldığı 2 gece kulübü etkinliği de organize edildi.

- Reuters
Blossoms grubunun solisti Tom Ogden, konserde üzerinde "love" (sevgi) yazan bir piyanoyu çaldı.

Etkinlik organizasyonundan sorumlu olan Melvin Benn, konserler için her şeyiyle çok çalıştıklarını söyledi. Benn, "İnsanların 2019'dan beri özledikleri atmosferi yarattık. Katılanlar 'Kaçırdığımız şey buymuş' diye düşünecek" dedi.

Bu sene, Glastonbury Festivali gibi pek çok festival geçen yılki gibi iptal edildi. Bazı festivallerin akıbeti ise henüz belli değil.

- Getty Images

Festivallerin kaderleri yalnızca tekil etkinliklerin güvenli yapılıp yapılmamasına bağlı değil.

Organizatörler İngiliz hükümetinden, olası bir yeni Covid-19 salgınında, festivallerin uzun bir hazırlık süreci sonrası kısa süre önce yapılacak bir duyuruyla iptali halinde, zararlarının temini için güvence vermesini istiyor.

Ancak hükümetin böyle bir adım atıp atmayacağı ise henüz net değil.

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