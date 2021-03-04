Covid: İngiltere'de yapılan bir araştırma, vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Covid: İngiltere'de yapılan bir araştırma, vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Ocak ve Şubat ayları arasında ülkede koronavirüs salgınında vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor.

Covid: İngiltere'de yapılan bir araştırma, vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor
BBC TÜRKÇE
- Reuters

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Ocak ve Şubat ayları arasında ülkede koronavirüs salgınında vakaların belirgin bir şekilde düştüğünü söylüyor.

Imperial College tarafından yapılan araştırmada, 4-23 Şubat tarihleri arasında 165 bin kişiden alınan rastgele örnekler sonucunda, ülke nüfusunun yüzde 0,5'inde koronavirüsün tespit edildiği sonucuna ulaşıldı. Ocak ayında bu oran yüzde 1,57 olarak ölçülmüştü.

Hükümet tarafından paylaşılan resmi verilere göre de ülkede vaka ve hastaneye yatış sayısında keskin düşüşler var.

Araştırmada, aşılama programının çalışmadaki enfeksiyon oranları üzerindeki etkisini tespit etmek için henüz çok erken olduğunu söylense de, Imperial College'dan Prof. Steven Riley aşılama programında en iyi sonucu elde edebilmek için virüsün yayılımının en düşük seviyelerde tutulması gerektiğinin altını çiziyor.

Ocak ayında yapılan aynı araştırmada, başkent Londra'da Ocak-Şubat arasında vakalardaki düşüşün yüzde 80'i bulduğu tespit edilmişti.

En yüksek risk toplu taşıma çalışanlarında

Araştırmanın bir diğer sonucu ise çalışan gruplarının enfeksiyon riski üzerine oldu.

Sağlık, bakımevi, eğitim ve kreş çalışanlarının enfeksiyon oranında yüksek riske sahip olduğu ifade edilen araştırmaya göre, toplu taşıma çalışanları en yüksek enfeksiyon riskine sahip. Buna göre toplu taşımada çalışan kişiler, diğer işçilere göre iki kattan daha fazla enfeksiyon riski altında.

Evde çalışanların ise virüse yakalanma olasılığı en düşük.

Etnik gruplar arasında ise Ocak ve Şubat aylarında en yüksek enfeksiyon seviyeleri Bangladeşlilerde görüldü.

20 milyondan fazla insan aşılandı

Başbakan Borish Johnson tarafından açıklanan normalleşme takvimine göre İngiltere'de 8 Mart'ta okullar açılacak.

Birleşik Krallık'ta 20 milyondan fazla insan aşıların ilk dozunu oldu. Hedef ise Nisan ortasına kadar 50 yaşın üzerinde herkesin aşılanması. Ardından da 40 ve sonra da 30'lu yaşlarındaki insanların aşılanması amaçlanıyor.

Virüsün yayılımı kısıtlamalar sebebiyle üçte iki oranında azalmış olsa da ülkede hala her 200 kişiden biri enfekte halde.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: NASA'nın uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'den detaylı yeni görüntüler gönderdi - Haberler
BBCNASA'nın uzay aracı Perseverance'tan yeni görüntüler!
Covid: İtalya’da İngiltere varyantı en yaygın tür haline geldi, tedbirler sıkılaştırılıyor
BBCİtalya’da İngiltere varyantı en yaygın tür haline ...
Covid: ABD'de Teksas eyaleti, gelecek haftadan itibaren kısıtlamaları kaldırıyor
BBCCovid: ABD'de Teksas eyaleti, gelecek haftadan ...
Covid: Twitter, aşılarla ilgili yanlış bilgi yayan hesapları kalıcı olarak engelleyecek
BBCTwitter, aşılarla ilgili yanlış bilgi yayan hesapları ...
SON DAKİKA: İngiltere'de bir üniversitenin korona nedeniyle öğrencisine ücret iade etmesine karar verildi
BBCİngiltere'de bir üniversiteye pandemi nedeniyle ücret ...
Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye'ye nükleer enerji ihracı itirafı: 'Utanç duyuyorum'
BBCEski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye'ye nükleer enerji ...
BM: Suriye savaşında tutuklanan on binlerce insan hala kayıp
BBCBM: Suriye savaşında tutuklanan on binlerce insan ...
Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland ve Borat, en iyi film ödüllerini aldı
BBCAltın Küre Ödülleri sahiplerini buldu: Nomadland ve ...
Prens Harry, annesi Prenses Diana hakkında konuştu: Tek başına neler yaşadığını hayal bile edemiyorum
BBCPrens Harry, annesi Prenses Diana hakkında konuştu: ...
Duruşmaya hastasını ameliyat ederken katılan plastik cerrah hakkında soruşturma başlatıldı
BBCDuruşmaya hastasını ameliyat ederken katılan plastik ...