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Covid: İngiltere'ye gelen herkesin 10 gün otellerde karantinaya alınması gündemde

İngiltere hükümeti, İngiliz vatandaşları dahil ülkeye gelen herkesin 10 gün süreyle otellerde karantinaya alınması seçeneğini değerlendiriyor. Başbakan Boris Johnson'ın yarınki Covid-19 Komitesi toplantısından sonra bu konuda açıklama yapması bekleniyor.

Covid: İngiltere'ye gelen herkesin 10 gün otellerde karantinaya alınması gündemde
BBC TÜRKÇE
- Reuters

İngiltere hükümeti, İngiliz vatandaşları dahil ülkeye gelen herkesin 10 gün süreyle otellerde karantinaya alınması seçeneğini değerlendiriyor. Başbakan Boris Johnson'ın yarınki Covid-19 Komitesi toplantısından sonra bu konuda açıklama yapması bekleniyor.

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, koronavirüsün mutasyona uğramış türünün hızla yayıldığı bir ortamda, hükümet aşılama programının zarar görmemesi için Avustralya ve Yeni Zelanda'daki gibi zorunlu otel uygulamasına geçmeyi planlıyor.

Ülkeye gelenlerden hükümetin belirlediği otellerde 10 gün kaldıktan sonra koronavirüs testi yaptırmalarının isteneceği belirtiliyor.

'Otel faturasını gelenler ödeyecek'

Financial Times gazetesi, ülkeye gelenlerin otel faturalarının kendilerinin ödemesinin planlandığını, geçen hafta otel temsilcileriyle görüşme yapıldığını yazdı.

Gazeteye göre, bazı bakanlar uygulamanın belli ülkeler için geçerli olmasını istiyor. Aralarında Sağlık Bakanı Matt Hancock ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in de bulunduğu bazı bakanlar ise otel zorunluluğunun tüm ülkeleri kapsaması gerektiğini söylüyor.

Times gazetesi daha önce uygulamanın belli ülkeleri kapsamasını isteyen Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın da şimdi ülkeye gelen herkesin otellerde karantinaya alınmasına olumlu baktığını aktardı.

- Getty Images

Gazeteye göre nihai kararı Boris Johnson verecek. Ancak bir hükümet yetkilisi, uygulamanın tüm ülkeleri kapsaması seçeneğinin ağır bastığını söyledi.

Daily Telegraph gazetesine göre, ülkeye gelenlerin havalimanı çevresindeki otellerde konaklaması planlanıyor. Ancak gazete yatak kapasitesi sorununun aşılması için gelenlerin diğer otellere yönlendirilebileceğini aktardı.

Gazeteye göre İngiltere'ye günde yaklaşık 10 bin kişi geliyor. Heathrow Havalimanı çevresindeki otellerin yatak kapasitesinin de 10 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Halihazırda İngiltere'ye gelenlerden en geç 72 saat içinde yapılmış koronavirüs testi getirmeleri isteniyor.

Koronavirüsün yeni türünün görüldüğü Güney Afrika ve Brezilya'ya ise seyahat yasağı uygulanıyor.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İngiltere'de bugün itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 647 bini aşmış durumda. Ülkede açıklanan ölü sayısı 98 bine yaklaştı.

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