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Covid: İtalya'da seyahat için 'yeşil sertifika' uygulaması başlıyor

İtalya'da hükümetin aldığı kararla gelecek haftadan itibaren ülke içindeki seyahatler için "yeşil sertifika" uygulaması başlayacak. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

Covid: İtalya'da seyahat için 'yeşil sertifika' uygulaması başlıyor
Covid: İtalya'da seyahat için 'yeşil sertifika' uygulaması başlıyor
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BBC TÜRKÇE
- EPA

İtalya'da hükümetin aldığı kararla gelecek haftadan itibaren ülke içindeki seyahatler için "yeşil sertifika" uygulaması başlayacak.

Bakanlar Kurulu'nun dün akşam açıkladığı yeni koronavirüs tedbir paketine göre, 26 Nisan'dan itibaren yüksek riskli bölgelerde seyahat etmeye de izin verilecek. Ancak, 4 renkli risk skalasında kırmızı ve turuncuyla gösterilen en yüksek riskli bölgelerde seyahat için "yeşil sertifika" gerekecek.

Aşıların tamamlandığını, son 6 ay içinde Covid-19 geçirip iyileşildiğini gösteren belgeler ya da son 48 saat içinde yapılmış negatif test sonuçları "yeşil sertifika" olarak adlandırılıyor. Bu belgelere sahip olanlar herhangi bir gerekçe göstermeksizin seyahat özgürlüğüne sahip olacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi diğer ülkelerden alınan eşdeğer belgeler de "yeşil sertifika" olarak kabul edilecek. AB dışındaki ülkelerden gelenler için ise yaptırdıkları aşıların İtalya'da kullanılanlara "denk" kabul edilmesi şartı aranacak.

İtalya'da daha önce turuncu ve kırmızı bölgelere seyahat için iş, sağlık gibi nedenlerle zorunlu bir gerekçe göstermek gerekiyordu. Beyaz ve sarı bölgeler arası seyahatlere yönelik bir kısıtlama ise bulunmuyor.

Restoranlar, sinemalar açılacak

Ülkede Mart ayı ortasında beyaz ve sarı bölge uygulamaları kaldırılmış, tüm bölgeler yüksek riske işaret eden turuncu ve kırmızı bölge ilan edilmişti. Bakanlar Kurulu'nun dün akşamki kararıyla 26 Nisan'dan itibaren, tedbirlerin nispeten hafif olduğu beyaz ve sarı bölge uygulamalarına geri dönülecek.

Bu bölgelerde restoran, kafe ve barlar açık havada olmak kaydıyla masa servisi yapabilecek. Turuncu ve kırmızı bölge uygulamaları ise yalnızca paket servise izin veriyor.

Sarı bölgelerde sinema, tiyatro, konser salonları da sosyal mesafe gidi tedbirleri uygulamak şartıyla açılabilecek.

- EPA

Öte yandan ülke genelinde 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek.

İtalyan basınına göre, gelecek Pazartesi'den itibaren ülkenin büyük kısmının sarı bölgeye geçmesi bekleniyor. Ülkede bölgelerin risk seviyesi ve hangi renk kategorisine gireceği 100 bin kişiye düşen vaka sayısına göre, haftalık olarak belirleniyor. Bölgelerin renk kategorisini belirleyecek son haftanın verilerinin Cuma günü açıklanması bekleniyor.

İtalya genelinde son bir haftada günlük ölüm ortalaması 349 oldu. Bir hafta önce ise bu ortalama 455'ti. Mart ayında günlük 20 binin üzerinde seyreden yeni vaka sayıları da son bir haftada ortalama 13 bin civarına düşmüş durumda.

Ülkede salgının başından bu yana vaka sayısı 3,9 milyona, can kayıpları da 117 bine ulaştı.

60 milyon nüfuslu ülkede Aralık sonunda başlayan aşı kampanyasında ise bugüne kadar 16 milyon doz aşı yapıldı. Her iki doz aşıyı yaptıranların sayısı ise 4,7 milyon.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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