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Covid: Macaristan'da restoran, bar ve kafe sahipleri kısıtlamaları 'Bıçak kemiğe dayandı' diyerek protesto etti

Macaristan'da restoran, bar ve kafe sahipleri, aylardır yürürlükte olan kısıtlamalara karşı başkent Budapeşte'de bir protesto gösterisi düzenledi. Pazar günü Budapeşte'nin en turistik bölgesi olan "Kahramanlar Meydanı'nda" toplanan birkaç yüz restoran ve kafe sahibi, önlemlerin gevşetilmesini, gıda ve eğlence hizmeti veren bu tür işyerlerinin tümden olmasa bile belli saatlerde halka açılmasını talep ettiler. Tarık Demirkan'ın haberi.

Covid: Macaristan'da restoran, bar ve kafe sahipleri kısıtlamaları 'Bıçak kemiğe dayandı' diyerek protesto etti
BBC TÜRKÇE
- Reuters
Budapeşte'de Pazar günü Covid önlemlerinin protesto edildiği bir gösteri

Macaristan'da restoran, bar ve kafe sahipleri, aylardır yürürlükte olan kısıtlamalara karşı başkent Budapeşte'de bir protesto gösterisi düzenledi.

Pazar günü Budapeşte'nin en turistik bölgesi olan "Kahramanlar Meydanı'nda" toplanan birkaç yüz restoran ve kafe sahibi, önlemlerin gevşetilmesini, gıda ve eğlence hizmeti veren bu tür işyerlerinin tümden olmasa bile belli saatlerde halka açılmasını talep ettiler.

Son zamanlarda bu tür protestolar sadece başkent Budapeşte'de değil, ülkenin diğer bazı şehirlerinde de görülmeye başlandı.

Aylardır uygulanan önlemler paketine göre Macaristan'da tüm restoranlar, bar ve kafeler işyeri içinde hizmet sunamıyorlar. Sadece evlere paket servisi için izin alabilen bu işyerleri bu hizmeti de ancak akşam saat 19:00'a kadar verebiliyorlar. Çünkü saat 20:00'den itibaren yine önlemler paketine göre tüm ülkede sokağa çıkma yasağı başlıyor.

'Bıçak kemiğe dayandı'

Restoran sahipleri ise bu koşullarda işyerlerini ayakta tutma güçleri kalmadığını, devletin kendilerine yeterli maddi destek vermediğini ve bu durumda da ailelerinin ekmek kapısı olan işyerlerini "yasağa rağmen" açmaktan başka çareleri kalmadığını söylüyorlar. Sektör temsilcilerine göre artık "Bıçak kemiğe dayandı".

Hükümet ise önlemlere sıkı bir şekilde devam etme yanlısı. Hükümet Sözcüsü ve Devlet Bakanı Gergely Gulyas tek çarenin bir an önce halkın önemli bir kısmının aşılanması olduğunu ve o noktaya ulaşıncaya kadar da hizmet sektörü işyerlerine maalesef faaliyet izni verilmeyeceğini söyledi.

Hükümet kısıtlama önlemlerine rağmen işyerlerini açan işyeri sahiplerinin yüklü miktarda para cezasına çarptırılacağını ve de bu işyerlerinin çalışma ruhsatının 6 aylık bir süre boyunca iptal edileceğini duyurdu.

- Reuters

'Para cezası ve ruhsat iptali'

Ancak bu rağmen geçtiğimiz hafta bazı şehirlerde bazı işyerleri açıldı ve ardından devlet yetkilileri tarafından belirlenen cezalara çarptırıldılar.

Hizmet sektörü temsilcileri restoran, bar ve kafelerin kademeli olarak, ve bazı önlemlerle hizmete açılmasını öneriyorlar.

Bu önerilere göre önce restoran ve kafelerin teras, balkon ve bahçeleri hizmete açılabilir. Ardından da işyerlerinde 2 metrelik bir sosyal mesafe kuralı uygulanarak müşteri kabul edilebilir.

Restoran temsilciler, şu an için de uygulanan kısıtlamaların örneğin market ve alışveriş merkezlerini kapsamadığını, bu tür yerlerde insanların sosyal mesafe kuralını da uygulamadan alışveriş edebildiklerini saptıyor ve bunun kendilerini zor durumda bırakan bir ayrımcılık olduğunu söylüyorlar.

Restoran bar ve kafe sahiplerinin "Bıçak kemiğe dayandı" sloganıyla başlattıkları protestolara Facebook'ta 1 milyon 300 bin kişi tarafından takip edilen (Macaristan'ın nüfusu 10 milyon) ve anonim bir Facebook hesabı olan "Tibi Atya" (Peder Tibi) de destek verdi.

Facebook sayfasında "İnsanlara sabretmesini söylüyorsunuz ama sabırla bu insanlar işyerlerinin kirasını ödeyemiyor, evlerine ekmek götüremiyorlar" diyen Tibi Atya halkı, eğer hükümet işyerleri üzerindeki yasağı kaldırmazsa, ilkbaharda isyan etmeye çağırdı.

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