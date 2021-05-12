Covid: WHO, koronavirüsün Hindistan varyantının 30'dan fazla ülkeye yayıldığını açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Covid: WHO, koronavirüsün Hindistan varyantının 30'dan fazla ülkeye yayıldığını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geçen yıl Hindistan'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantını artık küresel düzeyde kaygı yarattığını ve 30'dan fazla ülkeye yayıldığını açıkladı.

Covid: WHO, koronavirüsün Hindistan varyantının 30'dan fazla ülkeye yayıldığını açıkladı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geçen yıl Hindistan'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantını artık küresel düzeyde kaygı yarattığını ve 30'dan fazla ülkeye yayıldığını açıkladı.

WHO, ilk araştırmaların, B.1.617 olarak adlandırılan mutasyonun diğer varyantlardan daha hızlı yayıldığını gösterdiğini ve daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Örgütün "küresel sorun" kategorisine aldığı diğer üç varyant ise İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da yayılan mutasyonlar.

WHO koronavirüsün önemli farklılıklar içerebileceği düşünülen türlerini önce "ilgilenilecek varyant" sınıflamasına koyuyor. Yapılan incelemelerde, daha önceden belirlenmiş, daha bulaşıcı olma, daha şiddetli hastalığa yol açma, antikorlara ya da mevcut aşılara daha dayanıklı olma gibi kriterlerden en az birinin ortaya çıkması halinde mutasyon "küresel sorun" statüsüne alınıyor.

Mayıs ayında düzenlediği basın toplantısında bir WHO yetkilisi, varyantın antikorlara ve aşılara daha dayanıklı olabileceğine dair belirtilerden söz etmişti ama örgüt son açıklamasında, mevcut aşıların Hindistan varyantına karşı da etkili olacağını söylüyor.

Hindistan'da yaşanan ve her gün binlerce insanın ölümüne yol açan, hastaneler ve krematoryumların yetersiz kalmasına yol açan büyük salgın dalgasının ne ölçüde bu virüsün özelliklerinden kaynaklandığı halen araştırılıyor.

Ülkede Pazartesi günü son 24 saatte 366 binden fazla yeni vaka tespit edildiği ve 3 bin 754 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu rakamlar salgının tepe noktasına göre bir gerileme gösteriyor ama uzmanlar gerçek rakamların resmi açıklamalardan çok daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Vakaların sayısındaki yükseklik ülkenin bir çok yerinde oksijen sıkıntısının devam edeceğini de gösteriyor.

Andra Pradeş eyaletinde yerel medya dün gece Tirupati kentinde 11 Covid-19 hastasının oksijen tedariki geciktiği için yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hindistan hükümeti yeni varyant ile ülkede yaşanan ikinci dalganın bağlantılı olduğuna dair kanıtlar olduğunu ama bunun henüz detaylı olarak anlaşılamadığını açıkladı

Ülkede birçok eyalette sokağa çıkma sınırlamaları uygulanıyor. Başbakan Narendra Modi üzerinde ülke çapında kapanma ilan etme baskısı giderek artıyor.

Hindistan aşı üreticisi olduğu halde ülkede aşılama programında da sıkıntılar yaşanıyor.

Yaklaşık 1,4 milyar nüfuslu ülkede şu ana kadar sadece 35 milyon kişiye iki doz aşı yapılabildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden BioNTech aşısının ergenlik çağındakilere yapılmasına onay!
BBCCovid salgınıyla savaşta büyük adım!
SON DAKİKA: ABD'de ülkenin en büyük boru hattına siber saldırı! Akaryakıt karayoluyla taşınacak! - Haberler
BBCABD'nin en büyük boru hattına siber saldırı!
SON DAKİKA: '68 yıl sonra cezaevinden tahliye olmak yeniden doğmak gibiydi.' - Haberler
BBC68 yıl sonra cezaevinden tahliye oldu!
Thames nehrine giren 4 metre uzunluğundaki balina, kurtarılmaya çalışılıyor
BBCThames nehrine giren 4 metre uzunluğundaki balina, ...
Afganistan'da ortaokul girişinde meydana gelen patlamada en az 30 kişi öldü
BBCAfganistan'da ortaokul girişinde meydana gelen ...
Covid: Belçika'da 7 aydır uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdi
BBCCovid: Belçika'da 7 aydır uygulanan sokağa çıkma ...
Papa, Covid aşılarının patentinden feragat edilmesini istedi: 'Bireycilik terk edilmeli'
BBCPapa, Covid aşılarının patentinden feragat edilmesini ...
Fransa'da tren yolu üzerinde 'selfie çekme' trendine karşı kampanya başlatıldı
BBCFransa'da tren yolu üzerinde 'selfie çekme' trendine ...
İskoçya'da parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi kazandı
BBCİskoçya'da parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlısı ...
SON DAKİKA: Fransa'dan Türkiye için karantina zorunluluğu
BBCFransa'dan Türkiye için karantina zorunluluğu