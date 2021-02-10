Covid: Wuhan'da incelemeler yapan WHO heyeti koronavirüsün kökeniyle ilgili ne dedi?

Dünya genelinde 2 milyon 300 binden fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınının başladığı Çin'de dört haftadır incelemelerde bulunan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) heyeti, bulgularını açıkladı. WHO'ya göre koronavirüsün, yarasalar üzerine araştırmalar yapan Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızması çok zayıf ihtimal. Heyet, "Virüs büyük olasılıkla taşıyıcı bir hayvandan insanlara bulaştı" diyor.
Heyet Başkanı Peter Ben Embarek, incelemelerinin sonuçlarıyla ilgili olarak Wuhan'da bir basın toplantısı düzenledi.
WHO'da gıda güvenliği uzmanı olarak görev yapan Embarek, virüsün insanlara nasıl geçtiğini bulmaya yönelik incelemelerinin dört teze odaklandığını söyledi.
Embarek bu olasılıkları şöyle sıraladı:
- Virüsün doğrudan hayvanlardan insanlara geçmesi
- Hastalığın taşıyıcı hayvan türlerinden bulaşması
- Virüsün donmuş ürünler yoluyla geçmesi
- Virüsün Wuhan'daki laboratuvardan yayılması
Peter Ben Embarek, "Daha fazla çalışma yapılması gerekiyor ama ilk bulgularımız, en olası seçeneğin virüsün taşıyıcı bir hayvan üzerinden insanlara geçmiş olması" dedi.
Embarek, komplo teorilerinin odağında yer alan laboratuvar teziyle ilgili olarak "Bu aşırı derecede düşük bir ihtimal. Bu nedenle bundan sonraki çalışmalarda bu tez üzerine odaklanılmasını salık vermiyoruz" diye konuştu.
Çin hükümetinin heyete yer ve süre sınırlamaları getirmesi, incelemenin salgının başlamasından bir yıl sonra gerçekleşmesi nedeniyle heyetin önemli bulgulara ulaşması beklenmiyordu.
Embarek de basın toplantısında bunu kabul etti, "Önümüzdeki manzarayı değiştirebildik mi? Sanmıyorum" dedi.
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'Yarasa ya da karıncayiyenlerden başka bir hayvana, oradan da insanlara...'
Peter Ben Embarek, açıklamasında Aralık 2019'dan önce virüsün Wuhan ya da başka bir yerde görüldüğüne dair bir bulguya da ulaşmadıklarını söyledi.
Embarek bununla birlikte, salgının ilk aşamasında virüsün, hastalığın çıkış noktası olarak gösterilen Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nın dışında kentin başka noktalarında da görüldüğünü belirtti.
Çinli epidemiyolog Liang Wannian da bulguların virüsün yarasa ya da karıncayiyenlerden başka bir hayvan türüne, oradan da insanlara geçtiğine işaret ettiğini söyledi.
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