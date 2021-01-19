Covid: Yunanistan'da koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi, birçok mağaza 2 ay sonra yeniden açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Covid: Yunanistan'da koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi, birçok mağaza 2 ay sonra yeniden açıldı

Yunanistan, Covid-19 salgını nedeniyle Kasım ayından bu yana ikinci kez ülke çapında uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetti. Ülkede bugünden itibaren, açılan mağazalarda günde en fazla 2 saat alışveriş yapılabilecek. Alışverişe çıkmak isteyenlere, "çarşı izni" saatlerini SMS mesajları ile bildirme zorunluluğu getirildi.

Covid: Yunanistan'da koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi, birçok mağaza 2 ay sonra yeniden açıldı
BBC TÜRKÇE
- EPA

Yunanistan, Covid-19 salgını nedeniyle Kasım ayından bu yana ikinci kez ülke çapında uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetti. Ülkede bugünden itibaren, açılan mağazalarda günde en fazla 2 saat alışveriş yapılabilecek. Alışverişe çıkmak isteyenlere, saatlerini SMS mesajları ile bildirme zorunluluğu getirildi.

Alınan karara göre tekrar açılan mağazalar, kuaförler, berberler ve güzellik salonları ile ibadethanelerde, her 25 metrekarede bir kişi bulunabilecek.

Mağaza ve işyerleri 08:00-20:00 saatleri arasında açık kalabilecek.

Maske-mesafe zorunluluğu ve akşam 20:00'den sonra sokağa çıkma kısıtlamaları ise aynen devam edecek.

Lokanta, taverna, kafe ve bar gibi işletmelerin açılmasına izin verilmedi.

Mağazaların açılmasıyla başta başkent Atina ve Selanik olmak üzere ülkedeki kentlerde, temkinli de olsa, alışveriş heyecanı da başlamış oldu.

Günlük can kaybı 20'lere indi

Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozunu da yaptıran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, mağaza ve işyerlerinin açılması kararının, Bilim Kurulu'na danışılması sonrası alındığını söyledi.

Miçotakis karara gerekçe olarak, ülke genelindeki günlük vaka sayısının 237'ye ve can kaybı sayısının da 20'lere düşmesini gösterdi.

- Reuters

Yunanistan Kalkınma Bakanı Adonis Georgiades ise kararın bir hafta sonra tekrar değerlendirileceğini; izdiham yaşanması ve vaka sayısının artması halinde mağaza ve işyerlerinin tekrar kapatılacağı uyarısında bulundu.

İşletmelerin sahiplerine ve çalışanlarına 25 milyar euro mali yardım

Esnaf odaları, kepenk kapatma döneminde işyerleri ve mağazaların aylık zararının yaklaşık 3 milyar euro olduğunu açıkladı.

Yunanistan hükümeti ise pandemiden dolayı mağdur kalan işletmelerin sahiplerine ve çalışanlarına bir yılda toplam 25 milyar euro mali yardım yapıldığını açıkladı.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Yunanistan, AB'nin onayladığı Pfizer-BioNTech aşısından 15 milyon 300 bin doz sipariş verdi.

Ülkede Mart ayı sonuna kadar 2 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Aralık ayında önce sağlık çalışanlarına ve 85 yaş üstü kişilere aşı yapılmıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, belirlenecek bir tarihten sonra AB üyesi ülkeler arasında ancak Covid-19 aşısı yaptıranların seyahat edebilmesini öngören önerisini 21 Ocak'taki AB zirvesinde gündeme getirecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Covid aşısı: Brezilya'dan Oxford/AstraZeneca ve Sinovac'a acil kullanım onayı
BBCCovid aşısı: Brezilya'dan Oxford/AstraZeneca ve ...
Covid: Havayolu şirketlerine ayakta kalabilmeleri için 80 milyar dolarlık ek yardım gerekiyor
BBCCovid: Havayolu şirketlerine ayakta kalabilmeleri ...
Fransa'da 'güvenlik yasası' karşıtları yine sokakta: 75 kişi gözaltına alındı
BBCFransa'da 'güvenlik yasası' karşıtları yine sokakta: ...
İngiltere'de hükümet, Haziran sonuna kadar tüm yetişkinlere koronavirüs aşısı yapmayı planlıyor
BBCİngiltere'de hükümet, Haziran sonuna kadar tüm ...
Villarejo: İspanyol devletinin 'derin görevlisinin' yükselişi ve düşüşü
BBCVillarejo: İspanyol devletinin 'derin görevlisinin' ...
Biden'ın yemin töreni: 50 ABD eyaletinin tümü olası silahlı gösterilere karşı alarmda
BBCBiden'ın yemin töreni: 50 ABD eyaletinin tümü olası ...
Trump döneminin 13. ve son idam cezası infazı: 48 yaşındaki mahkum idam edildi
BBCTrump döneminin 13. ve son idam cezası infazı: 48 ...
Covid-19 aşısı: 1,3 milyar nüfuslu Hindistan, dünyanın en büyük aşı programını başlattı
BBCCovid-19 aşısı: 1,3 milyar nüfuslu Hindistan, ...
Dünya Sağlık Örgütü: Seyahatlerde 'aşı pasaportu' istenmesini tavsiye etmiyoruz
BBCDünya Sağlık Örgütü: Seyahatlerde 'aşı pasaportu' ...
ABD'deki Başkanlık yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez sahne alacak
BBCABD'deki Başkanlık yemin töreninde Lady Gaga ve ...