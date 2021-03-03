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Covid1-9 sürecinde verdiği bilgilerle toplumu aydınlatan Prof. Ceyhan bu kez farklı bir konuda yorum yaptı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19 salgını sürecinde verdiği bilgilerle toplumu aydınlatan bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu kez farklı bir alanda değerlendirmede bulundu. Prof. Ceyhan, Başkent'te oynanan Ankaragücü-Galatasaray karşılaşmasının penaltı pozisyonuyla ilgili olarak, "Yıllardır aynı pozisyona penaltı çalınırken hiç kimsenin sesi çıkmadı. GS aleyhine olunca niye penaltı verildi denmesi en hafif deyimiyle ayıp oluyor" ifadelerini kullandı

Covid1-9 sürecinde verdiği bilgilerle toplumu aydınlatan Prof. Ceyhan bu kez farklı bir konuda yorum yaptı
HABERTURK.COM

Süper Lig'de başkent ekibi Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında çalan penaltı düdüğü sosyal medya başta olmak üzere çok tartışıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında Arda Turan topu uzaklaştırmak isterken, maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Meler, Arda Turan'ı topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle panaltı kararı verdiğini dile getirdi.

SPOR SPİKERİ ERSİN DÜZEN ANKET YAPINCA...

Karşılaşmanın ardından TRT sunucusu ve spor spikeri Ersin Düzen'in sosyal medya Twitter hesabından sözkonusu penaltı ile ilgili anket yaptı. Düzen'in penaltı, penaltı değil, kararsızım şıklarıyla sunduğu ankete Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sitem geldi.

PROF. CEYHAN: EN HAFİF DEYİMLE AYIP OLUYOR

Koronavirüs sürecinde verdiği bilgilerle kamuoyunu aydınlatan bilim insanı Prof. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Yıllardır aynı pozisyona penaltı çalınırken hiç kimsenin sesi çıkmadı. GS aleyhine olunca niye penaltı verildi denmesi en hafif deyimiyle ayıp oluyor.

RIDVAN DİLMEN VE DENİZ ÇOBAN'IN YORUMLARI

Rıdvan Dilmen (Eski milli futbolcu-spor yorumcusu): Arda Turan'ın eli açık olduğu için penaltı verdi. Ele çarpma var. Hep söylerim forvet oyuncuları penaltı yaptırır

Deniz Çoban: (Eski hakem) Arda Turan'ın eli doğal konumda. Vücudu doğal konumda mı? Elini toptan kaçırma vakti var mı? Bu soruları sormalıyız. Arda'nın dizinden sekiyor, elini kaçırma şansı yok. Arda için beklenmeyen top, bu temas kaçınılmaz.

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