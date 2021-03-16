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Covid19 haritası: Türkiye risk haritası ve illere göre haftalık vaka sayısı son durum ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım." açıklamasında bulundu. İllere göre güncel haftalık vaka sayısı açıklandı. İşte Türkiye risk haritası...

Covid19 haritası: Türkiye risk haritası ve illere göre haftalık vaka sayısı son durum ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Mart illere göre haftalık vaka sayısı haritasını yayınladı ve "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." açıklamsında bulundu. İşte Covid-19 haritası ve Türkiye risk haritası...

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." mesajıyla paylaştı.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

İl Adı Sayı
Adana 63,00
Adıyaman154,63
Afyon 47,50
Ağrı 22,22
Aksaray 173,52
Amasya 163,64
Ankara 68,53
Antalya 95,16
Ardahan 73,83
Artvin 100,88
Aydın 58,71
Balıkesir257,60
Bartın 62,82
Batman 15,64
Bayburt 51,28
Bilecik 81,38
Bingöl 25,20
Bitlis 15,95
Bolu 65,76
Burdur 86,49
Bursa 78,47
Çanakkale149,76
Çankırı 47,29
Çorum 73,19
Denizli 41,50
Diyarbakır17,83
Düzce 81,63
Edirne 200,36
Elazığ 29,59
Erzincan53,75
Erzurum 45,63
Eskişehir 74,59
Gaziantep 67,44
Giresun 296,84
Gümüşhane 137,61
Hakkari 7,84
Hatay 69,43
Iğdır 80,97
Isparta 61,09
İstanbul178,25
İzmir 78,57
Kahramanmaraş 56,50
Karabük 47,21
Karaman 56,88
Kars 24,92
Kastamonu 118,23
Kayseri 142,95
Kırıkkale 88,27
Kırklareli 137,12
Kırşehir 47,73
Kilis 255,62
Kocaeli 138,39
Konya 203,91
Kütahya 85,14
Malatya 92,66
Manisa 50,12
Mardin 17,32
Mersin 96,75
Muğla 80,24
Muş 27,24
Nevşehir 64,60
Niğde 89,21
Ordu 248,62
Osmaniye 198,89
Rize 188,18
Sakarya 90,15
Samsun 458,53
Siirt 2,11
Sinop 345,56
Sivas 43,88
Şanlıurfa 15,41
Şırnak 4,46
Tekirdağ 121,64
Tokat 243,53
Trabzon 222,32
Tunceli 53,93
Uşak 19,22
Van 20,36
Yalova 200,33
Yozgat 46,05
Zonguldak 75,44

TÜRKİYE İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Türkiye'nin en güncel risk haritası aşağıda yer alıyor:

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak: 18,40
Diyarbakır: 17,94
Bingöl: 15,81
Muş: 16,64
Bitlis: 15,67
Siirt: 16,35
Şanlıurfa
Mardin: 9,24
Batman: 8,06
Şırnak: 2,29
Van: 10,13
Ağrı: 19:00
Iğdır: 17,19
Hakkari: 4,97

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa: 49,78
Manisa: 39,64
Aydın: 42,24
Denizli: 32,14
Afyon: 38,44
Adana: 41,22
Isparta: 39,14
Eskişehir: 43,85
Ankara: 39,84
Bartın: 42,72
Kastamonu: 64,76
Karabük: 25,80
Çankırı: 28,50
Çorum: 28,12
Kırşehir: 21,89
Nevşehir: 48,51
Yozgat: 42,75
Sivas: 29,85
Hatay: 40,46
Kahramanmaraş
Malatya: 46,35
Elazığ: 39,68
Erzincan: 37,13
Tunceli: 27,25
Bayburt: 31,51
Erzurum: 48,30
Kars: 22,84


YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

Kırklareli: 96,44
Kırıkkale: 51,43
Tekirdağ: 85,55
İstanbul: 89,90
Kocaeli: 99,18
Yalova: 85,01
Çanakkale: 81,51
Kütahya: 71,97
Bilecik: 60,84
Düzce: 55,91
Zonguldak: 59,11
Bolu: 83,10
İzmir: 53,42
Muğla: 57,38
Antalya: 78,11
Mersin: 91,57
Karaman: 64,76
Niğde: 58,59
Kayseri: 88,05
Kilis: 68,00
Artvin: 88,67
Ardahan: 58,37


ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne: 107,43
Balıkesir: 142,57
Burdur: 105,36
Konya: 119,28
Aksaray: 123,08
Sinop: 160,03
Samsun: 262,17
Amasya: 110,50
Tokat: 166,50
Ordu: 301,76
Giresun: 264,71
Gümüşhane: 114,58
Trabzon: 239,52
Rize: 213,10
Osmaniye: 145,13
Adıyaman: 116,20

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

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