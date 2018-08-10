Cowdenbeath - Annan Athletic maçı heyecanı

İskoçya 2.Lig maçında Cowdenbeath ile Annan Athletic, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Cowdenbeath, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Annan Athletic son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 391 kodlu maçı oynayanlar; Cowdenbeath galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.20, Annan Athletic galibiyet oranı 2.10. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Cowdenbeath son hafta oynanan Annan Athletic maçında 0-2 yenildi.

Annan Athletic ise Cowdenbeath maçında 0-2 kazandı.

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